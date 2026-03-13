Dàn Anh Trai “Say Hi” 2025 đổ bộ Hà Nội, fan ra mắt dự án tiếp ứng hoành tráng

HHTO - Mới đây, dàn Anh Trai "Say Hi" 2025 đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho concert D2 sắp diễn ra.

Không khí tại Hà Nội đang nóng dần lên khi dàn Anh Trai "Say Hi" 2025 chính thức có mặt tại Thủ đô để chuẩn bị cho concert Day 2. Dù trải qua nhiều "sóng gió" từ điều chỉnh lịch biểu diễn cho đến sự vắng mặt của vài nghệ sĩ, đêm nhạc vẫn giữ được "nhiệt" hơn bao giờ hết.

Ngay từ sáng sớm, nhiều nghệ sĩ đã cùng xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để di chuyển ra Hà Nội. Những khoảnh khắc đời thường nhanh chóng được người hâm mộ ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng thích thú khi “soi” vị trí chỗ ngồi của các nghệ sĩ trên chuyến bay. Một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều nhất là sự hội ngộ đông đủ của team Hermosa gồm: buitruonglinh, TEZ, Sơn.K, CONGB và Mason Nguyễn. Đặc biệt, bộ đôi MasonB tiếp tục khiến fan thích thú khi ngồi gần nhau trên máy bay và "nửa bước không rời" tại trung tâm thương mại.

Không chỉ có các Anh trai tạo nên bầu không khí sôi động, khán giả Hà Nội cũng chuẩn bị hàng loạt hoạt động chào đón đầy nhiệt tình. Tại nhiều khu vực trung tâm, các dự án LED do fan tổ chức đã được triển khai để chào mừng thần tượng. Những bảng LED cỡ lớn xuất hiện tại các tuyến phố đông đúc, mang hình ảnh và lời nhắn từ người hâm mộ gửi tới các nghệ sĩ.

Nếu B Ray, LoHan, Jasonlei, NEGAV... được fan dành tặng những dự án LED riêng tại các địa điểm lớn trong lòng thành phố thì Mason Nguyễn lại bất ngờ trở thành “gương mặt quen thuộc” tại một số cửa hàng của chuỗi cà phê Highlands Coffee, nơi fan đặt bảng LED để gửi lời chào đến thần tượng.

FC Sơn.K "chơi lớn" khi lựa chọn một phương tiện rất đặc trưng của Hà Nội - xích lô, để chào đón nam ca sĩ. Hình ảnh của Sơn.K được in trên nhiều chiếc xích lô di chuyển dọc các tuyến phố lớn, tạo nên khung cảnh vừa độc đáo vừa đậm màu sắc địa phương.

Có thể thấy rằng, dù lịch trình concert có sự thay đổi khá gấp rút, các cộng đồng fan vẫn kịp chuẩn bị nhiều hoạt động chỉn chu để chào đón thần tượng. Điều này phần nào cho thấy sức hút lớn của chương trình cũng như tình cảm đặc biệt mà khán giả dành cho các nghệ sĩ.

Trước đó, Ban Tổ chức concert D-2 Anh Trai "Say Hi" 2025 đã bất ngờ thông báo dời lịch biểu diễn từ Chủ nhật sang thứ Hai vì lý do bất khả kháng. Quyết định này khiến không ít khán giả bất ngờ, đặc biệt là những người đã sắp xếp lịch trình di chuyển và lưu trú để tham dự chương trình.

Bên cạnh đó, concert lần này cũng ghi nhận sự vắng mặt của một số nghệ sĩ. Cody Nam Võ không thể góp mặt do trùng lịch quay phim, trong khi Vũ Cát Tường phải nhập viện vì vấn đề sức khỏe, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Dẫu vậy, với sự có mặt của đông đảo nghệ sĩ cùng sự chuẩn bị công phu từ cộng đồng fan, không khí trước thềm concert tại Hà Nội vẫn vô cùng sôi động. Nhiều khán giả bày tỏ hy vọng rằng sau những biến động vừa qua, chương trình sẽ diễn ra suôn sẻ và mang đến một đêm diễn đáng nhớ cho người hâm mộ tại Thủ đô.