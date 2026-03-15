Fancon đầu tiên của KHOI VU chính là vũ trụ mê mèo, vé bán sạch trong 7 phút

HHTO - Fancon “Bay Vào Gối” chẳng khác nào buổi offline của hội mê mèo. Mascot của fancon là một chú mèo siêu đáng yêu. KHOI VU còn rủ fan mặc dress code trang phục và phụ kiện là mèo. Đến khách mời đầu tiên lộ diện cũng liên quan đến mèo!

Trong suốt hành trình Anh Trai “Say Hi” 2025, fandom của KHOI VU được biết tới với tên gọi Cư dân Berlin, gắn với thành phố nơi KHOI VU từng du học, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều ca khúc của anh.

Mãi tới ngày 25/1 vừa qua, FC của KHOI VU mới có “danh phận” chính thức, với tên gọi PILLOW. KHOI VU bật mí là anh đã nghĩ rất nhiều cái tên mỹ miều dành cho FC nhưng mãi không hài lòng.

PILLOW là tên gọi chính thức của FC KHOI VU.

Vào lúc “bí” nhất, KHOI VU quyết định… đi ngủ. Chính lúc đó, cảm giác ấm áp, dễ chịu, yên bình khi ngả đầu xuống gối đã khiến anh chàng nảy ra ý tưởng đặt tên cho FC của mình là PILLOW - thành phố của những giấc mơ, nơi chào đón các cư dân tới nghỉ ngơi, cảm nhận sự yên bình sau mỗi ngày dài mệt mỏi.

Fancon đầu tiên của KHOI VU được tổ chức vào ngày 21.3.2026.

Ngay sau khi có danh phận, PILLOW còn được KHOI VU rủ rê tham gia fancon đầu tiên trong sự nghiệp có tên gọi Bay Vào Gối, diễn ra vào ngày 21/3 tại sân khấu C30 Hòa Bình (TP.HCM). Fancon này còn được KHOI VU đặt tên là Chuyến bay KV07, là dịp để KHOI VU “flex” gia tài âm nhạc của mình.

﻿ ﻿ Các hạng vé và quyền lợi dành cho fan tại fancon "Bay Vào Gối".

Fancon Bay Vào Gối gồm 4 hạng vé là: Gối Mây, Gối Ôm, Gối Lông Vũ, Gối Nghiền, với mức giá vé từ 799K-2.999K. Ngay khi mở bán hồi cuối tháng 2, fancon Bay Vào Gối đã nhanh chóng bán hết sạch các hạng vé chỉ trong 7 phút, với hơn 12K lượt truy cập.

Neko Lê là khách mời đầu tiên được KHOI VU bật mí sẽ tham gia fancon sắp tới.

Trong fancon đầu tiên của KHOI VU, “sếp trùm” Neko Lê sẽ tham gia với vai trò Director. Từ giờ đến ngày tổ chức, các PILLOW ngóng chờ KHOI VU sẽ tiếp tục bật mí các “sít rịt” tham gia fancon, cũng như hy vọng anh chàng sẽ mang đầy đủ đội nhóm Sớm Muộn Thì lên sân khấu của Bay Vào Gối.

Mascot và dress code của fancon "Bay Vào Gối".

Trước thềm fancon, KHOI VU cũng cho ra mắt mascot chính thức của đêm nhạc là một bé mèo xinh xắn đáng yêu. Bé mèo này được KHOI VU bật mí là linh vật giữ lửa, đại diện cho sự nỗ lực và lòng kiên định cùng với khát khao lan tỏa âm nhạc của anh chàng. KHOI VU còn mê mèo đến mức rủ các PILLOW diện dress code là trang phục hoặc phụ kiện mèo đến tham dự fancon.

Timeline của fancon "Bay Vào Gối"

Dự kiến chuyến bay KV07 sẽ mở cổng từ 10h sáng ngày 21/3 với các hoạt động check-in, nhận merchandise, soundcheck, fansign, chụp ảnh, trước khi chương trình chính thức diễn ra.