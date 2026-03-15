Dàn Anh Trai - Em Xinh ra mắt chương trình truyền hình thực tế "Say Hi Rực Rỡ"

Như Quỳnh

HHTO - Cuối tháng 3/2026, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, ISAAC, buitruonglinh, Sơn.K,... sẽ góp mặt trong Mega Concert tổ chức tại Gia Lai. Đơn vị tổ chức còn tiết lộ sẽ mang đến một chương trình truyền hình thực tế sinh tồn, có dàn nghệ sĩ của "vũ trụ Say Hi" tham gia.

Dự kiến vào tối 28/3 tới, Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) với chương trình nghệ thuật chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh". Thay vì tổ chức theo cấu trúc nghi lễ truyền thống, chương trình được xây dựng như một đại nhạc hội, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, nhằm tạo ra trải nghiệm gần gũi hơn với công chúng đương đại - đặc biệt là khán giả trẻ. Sau phần lễ, chương trình sẽ nối tiếp với màn bắn pháo hoa nghệ thuật.

648873762-962507526332368-4726021747844669895-n.jpg

Khán giả càng thêm mong chờ khi đêm nhạc hội quy tụ dàn nghệ sĩ gồm dàn Anh Trai, Em Xinh: HIEUTHUHAI, HURRYKNG, ISAAC, buitruonglinh, Sơn.K, Lamoon, CONGB, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Mason Nguyễn, TEZ, Juky San, hứa hẹn mang đến những sân khấu trình diễn bùng nổ. Đặc biệt, bên cạnh đến tận nơi hòa mình vào không khí mega concert cùng nghệ sĩ, khán giả có thể đón xem qua màn ảnh nhỏ trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai, được truyền hình trực tiếp trong khung giờ 20h - 21h30.

mg.jpg

Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2026 là sau đêm nhạc hội, chương trình sẽ tiếp tục nối dài với các hoạt động truyền thông và giải trí. Trong đó, nổi bật là chương trình truyền hình thực tế sinh tồn Say Hi Rực Rỡ, dự kiến ghi hình tại Gia Lai với sự tham gia của các nghệ sĩ Say Hi.

Không chỉ xuất hiện trên sân khấu, các nghệ sĩ sẽ bước vào hành trình khám phá cảnh quan đại ngàn Tây Nguyên và không gian duyên hải miền Trung, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa thông qua những thử thách thực tế. Từ sự giao thoa giữa rừng và biển, chương trình sẽ mang đến giây phút giải trí bổ ích cho khán giả.

1477.jpg
Như Quỳnh
