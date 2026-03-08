Những quan niệm sai lầm về giảm cân cần sớm loại bỏ để đạt kết quả tốt hơn

HHTO - Trong thế giới thể dục và ăn kiêng, không thiếu những lời khuyên hay, nhưng cũng có những quan niệm sai lầm có thể cản trở hành trình giảm cân của bạn. Cùng làm sáng tỏ vấn đề để kiểm soát cân nặng một cách khoa học hơn.

Đong đếm từng calo

Mặc dù theo dõi calo có thể hữu ích, nhưng đó không phải là phương pháp hiệu quả để giảm cân. Lắng nghe cơ thể và ăn uống có ý thức, đặc biệt chú ý đến các tín hiệu đói và no, là những thói quen lành mạnh và bền vững hơn.

Thật ra, việc đếm calo một cách ám ảnh có thể dẫn đến những cảm giác tiêu cực với thực phẩm. Nó có thể làm tăng căng thẳng và lo lắng, gây ra các hành vi rối loạn ăn uống. Thay vì ám ảnh về từng con số calo, hãy xây dựng mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm và ăn uống trong trạng thái vui vẻ tích cực.

Một số loại thực phẩm có calo âm, ví dụ như cần tây và dưa chuột

Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh được rằng có những loại thực phẩm có calo âm. Mặc dù đúng là cần tây và dưa leo có lượng calo rất thấp, nhưng vẫn không thể gọi là âm. Vì chúng có chứa hàm lượng nước cao, nên những thực phẩm này rất tốt để giúp no bụng và giảm cảm giác cồn cào.

Có thể ăn trái cây và các loại hạt bao nhiêu tùy thích mà vẫn giảm cân

Mặc dù thực phẩm nguyên chất như trái cây, các loại hạt và rau củ giàu chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng chúng vẫn chứa một hàm lượng calo nhất định. Khi ăn nhiều cũng có thể dẫn đến tăng cân. Ngược lại, thỉnh thoảng thưởng thức một lát pizza sẽ không ảnh hưởng quá mức đến kế hoạch giảm cân của bạn. Tất cả phụ thuộc vào bối cảnh, kiểm soát khẩu phần và thói quen ăn uống tổng thể, chứ không chỉ dựa vào loại thực phẩm nào.

Tinh bột khiến bạn tăng cân, vì vậy phải cắt giảm hoàn toàn

Tinh bột lành mạnh, chẳng hạn như ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, trái cây và rau quả rất cần thiết cho năng lượng và sức khỏe tổng thể. Mặc dù việc cắt giảm tinh bột có vẻ là một cách nhanh chóng để giảm cân, nhưng nó không bền vững về lâu dài. Chế độ ăn giàu tinh bột lành mạnh sẽ giúp kiểm soát cân nặng và thậm chí cải thiện cảm giác no.