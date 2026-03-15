Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Cẩm nang teen

Google News

Làm sao để đón nhận cảm giác "chốt đơn" như một phần niềm vui của cuộc sống?

Mai Lâm - Ảnh mang tính minh hoạ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhiều người sợ nhu cầu mua sắm của mình là phù phiếm và tiêu hoang, nên thường "chốt đơn" trong lén lút, hoặc mua mà không dám xài vì sợ bị đánh giá là phung phí. Đó là vì mua sắm thường bị hiểu nhầm là một thú vui tội lỗi hoặc tiêu xài vô nghĩa mà chúng ta nên cảm thấy xấu hổ.

Thật ra mua sắm nên được đón nhận như một phần niềm vui của cuộc sống, hơn là bị đánh giá tiêu cực. Hoạt động này có thể mang đến niềm vui và sự thỏa mãn cho cuộc sống của chúng ta. Đừng chỉ nhìn vào một khía cạnh mà hãy khám phá những mặt tích cực của việc mua sắm, để nhìn thấy cách mà nó có thể khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và hài lòng hơn.

Mỗi lần mua sắm là một trải nghiệm thú vị

women_shopping_with_shopping_bags_credit_cards_1150_20502_SYQX.jpg

Mua sắm không chỉ đơn giản là dạo quanh các cửa hàng và xem giá những thứ mình cần mua. Nó còn là một hoạt động mang lại nhiều cảm xúc và trải nghiệm thú vị nếu bạn cảm nhận sâu hơn. Từ cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy bảng giảm giá ở các cửa hàng, đến cảm giác phấn khích khi tìm thấy món đồ hoàn hảo đúng lúc mình cần, nhất là khi được cửa hàng tặng thêm những phần quà dễ thương không biết trước, bạn cảm thấy mình trở nên đặc biệt. Mua sắm thật sự mang đến niềm vui và làm tăng giá trị cho cuộc sống hằng ngày của bạn.

Mua sắm là phương tiện kết nối hiệu quả

img-6529.jpg

Nhiều người chỉ xem mua sắm như một hành động tiêu tiền để sở hữu hàng hóa. Nhưng mua sắm vượt xa việc trao đổi tiền tệ lấy hàng hóa, nó thật ra là một hình thức kết nối với người khác. Những người có thói quen mua sắm giống nhau sẽ dễ có cảm tình và trở nên thân thiết với nhau hơn. Mua sắm cũng là một sân chơi giúp bạn kết giao mối quan hệ, cho bạn cơ hội giúp đỡ người khác một cách tự nhiên, bằng những nhận xét khách quan và trao đổi kinh nghiệm mua sắm.

Mua sắm cũng là một hình thức tự khích lệ

4.png

Nhìn cách một người mua sắm có thể biết được họ có yêu bản thân và am hiểu về chính mình hay không. Cho dù đó là mua một bộ quần áo mới, một món đồ trang trí hay mỹ phẩm, những thứ bạn mua sẽ thể hiện mức độ bạn đầu tư cho bản thân. Nó đóng vai trò như một hình thức tự chăm sóc mình, mang lại cho chúng ta sự thư giãn cần thiết khỏi những công việc và trách nhiệm thường nhật. Mua sắm chính là hình thức khích lệ hiệu quả nhất, là một cách để tự thưởng cho mình và công nhận bản thân rất xứng đáng.

Mua sắm là nguồn cảm hứng và động lực để làm việc tốt hơn

img-6527.jpg

Để có thể tận hưởng niềm vui mua sắm, chúng ta cần có kinh tế vững vàng. Hãy lấy nhu cầu mua sắm của mình làm động lực để làm việc chăm chỉ và hiệu quả hơn. Khi mua sắm chắc chắn bạn sẽ gặp những thứ khiến bạn khát khao, nhưng chưa thể sở hữu được, nó sẽ thúc đẩy bạn lao động hăng say để đạt được điều bạn mơ ước.

Xem thêm

Cùng chuyên mục