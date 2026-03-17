Miền Bắc vừa có mùa Đông ấm kỷ lục chỉ sau 2019: Liệu mùa Hè tới có tương tự?

HHTO - Trong 3 tháng chính Đông vừa qua, nhiệt độ trung bình ở miền Bắc cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau mùa Đông 2018 - 2019. Vậy mùa Hè năm 2019 đã thế nào, và liệu mùa Hè 2026 có tương tự không?

Hầu như ai ở miền Bắc cũng có thể cảm nhận được là mùa Đông vừa rồi (2025 - 2026) khá ấm. Ở Hà Nội, trong mùa Đông vừa rồi cũng ít có những đợt rét đậm, nếu có thì thường ngắn, còn đa số các đợt không khí lạnh đều nhẹ. Ngay chiều nay, 17/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội cũng sẽ lên đến 28 - 29oC, là khá cao so với trung bình cùng thời điểm nhiều năm.

Và đó không chỉ là cảm nhận. Theo số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong 3 tháng chính Đông vừa qua (12/2025 - 2/2026), giá trị nhiệt độ trung bình ở miền Bắc là 18,21oC, khiến đây là mùa Đông ấm thứ hai trong lịch sử ở miền Bắc, chỉ sau mùa Đông 2018 - 2019 (với con số tương ứng là 18,37oC).

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 18/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vì thời tiết phần nào có tính chu kỳ và lặp lại nên nghĩ đến mùa Hè sắp tới, có thể nhìn ngược lại mùa Hè 2019.

Vậy sau khi có mùa Đông ấm nhất, năm 2019 đã có mùa Hè thế nào?

Năm 2019, miền Bắc đón nắng nóng từ sớm, với đợt đầu tiên vào nửa sau tháng 4 đã là nắng nóng gay gắt, ở Hà Nội có lúc nhiệt độ lên tới 41oC, theo báo Nhân Dân.

Sau đó, tính đến khoảng giữa tháng 7/2019 thì ở miền Bắc và miền Trung đã có những đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt (là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39oC trở lên). Trong đó, đợt từ 3/6 - 1/7 là đợt nắng nóng kéo dài nhất ở miền Trung trong 30 năm, theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thông tin được đăng trên báo Thanh Niên.

Hè năm 2019 ở Hà Nội cũng rất nóng. Ngày 20/4/2019, ở Hà Nội ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất là 38,9oC, là kỷ lục nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội vào thời điểm tháng 4 trong 100 năm - thông tin được đăng trên báo Lao Động.

Có những năm, ở Hà Nội có nắng nóng gay gắt từ tháng 4. Ảnh minh họa: TPO.

Năm nay, dự báo El Nino sẽ phát triển vào mùa Hè, theo AccuWeather, mà khi có El Nino thì ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, thường có nắng nóng kéo dài, ít mưa.

Tuy nhiên, nói là thời tiết phần nào có tính chu kỳ và lặp lại nhưng chỉ trong các mô hình chung, chứ không phải có tính chu kỳ và lặp lại một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt. Trên thực tế, thời tiết rất phức tạp và đôi khi có tính… ngẫu nhiên, vì vậy việc nhìn lại năm 2019 - khi có mùa Đông ấm tương tự mùa Đông vừa qua - cũng chỉ là để dự đoán xu hướng.

Còn để nắm thông tin thời tiết cụ thể, kịp thời, người dân nên thường xuyên theo dõi bản tin của các nguồn chính thống, các cơ quan chức năng địa phương, từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong công việc, cuộc sống cho thuận tiện, ít bị ảnh hưởng.