Sự thật khối gạch 600 năm có khắc tên Lưu Đức Hoa: Có phải là “xuyên không”?

HHTO - Cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao với một khối gạch 600 năm tuổi mà trên đó có khắc tên diễn viên Lưu Đức Hoa. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu đây có phải là bằng chứng của sự “trùng sinh”? Điều này được giải thích thế nào?

Một khối gạch đã 600 năm tuổi mà trên đó có khắc tên Lưu Đức Hoa (diễn viên Hong Kong, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Theo trang SCMP, khối gạch này là ở tường thành Nam Kinh, kinh đô của đầu triều đại nhà Minh (1368 - 1644), hiện được bảo quản tại Bảo tàng Tường thành Nam Kinh.

Nhiều người đã biết đến khối gạch này sau khi một bộ phim kỷ niệm 660 năm ngày xây dựng Tường thành Nam Kinh thời nhà Minh được chiếu gần đây.

Vì chữ “Lưu Đức Hoa” được khắc trên khối gạch từ xưa nên nhiều cư dân mạng bắt đầu đồn đoán rằng đây là bằng chứng cho sự “trùng sinh”, hoặc là “dấu hiệu” cổ xưa cho biết sẽ có một ngôi sao mang tên như vậy.

Khối gạch có khắc chữ "Lưu Đức Hoa" (hàng chữ bên trái, phía dưới). Ảnh: SCMP.

Nhưng sự thật là thế nào?



Theo tờ Nhân dân Nhật báo, trích lời các nhà chức trách phụ trách về di sản, thì chữ “Lưu Đức Hoa” trên khối gạch là tên của người làm ra khối gạch đó, trùng với tên của diễn viên, ca sĩ Lưu Đức Hoa. Cụ thể là ông Lưu (thời nhà Minh) là người ở tỉnh Giang Tây, và khối gạch này thể hiện một phương pháp kiểm soát chất lượng cổ xưa, theo đó những người thợ thủ công phải khắc tên mình lên sản phẩm. Cục Di sản Văn hóa Quốc gia của Trung Quốc cho biết, điều này chỉ có ở tường thành Nam Kinh.

Một khu trưng bày ở Bảo tàng Tường thành Nam Kinh (Trung Quốc). Ảnh: IC.

Một chi tiết khác khiến nhiều người thấy kỳ lạ là cái tên khắc trên gạch có chữ “Lưu” viết bằng chữ giản thể, còn lại được viết bằng chữ phồn thể. Trong khi chữ Hán giản thể (giảm số nét ở nhiều chữ) được dùng từ những năm 1950.

Về điều này, Xia Hu, một nhà chức trách phụ trách di sản văn hóa thuộc Viện Nghiên cứu Tường thành Nam Kinh nói với tờ Nhân dân Nhật báo rằng những người thợ làm gạch thời xưa thường sử dụng các chữ đơn giản theo kiểu “dân gian” để dễ khắc hơn, và một số trong đó lại giống với các chữ giản thể được sử dụng ngày nay. Bà Xia Hu nói, triều đại nhà Minh thời kỳ đầu không khắt khe về việc sử dụng chữ nào. Vì vậy, hơn 300 chữ theo kiểu “dân gian”, bao gồm cả chữ giản thể và chữ biến thể, đã xuất hiện trên tường thành.

Ngôi sao Hong Kong Lưu Đức Hoa. Ảnh: Patrick Lin/ Reuters.

Như vậy, việc tên của một diễn viên thời nay xuất hiện trên khối gạch hơn 600 năm trước hóa ra là một sự trùng hợp tình cờ chứ không phải điều bí ẩn hay “báo hiệu” gì cả.