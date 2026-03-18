Hé lộ bí mật về Pokémon Go sau 10 năm: 30 tỷ bức ảnh từ người chơi có tác dụng gì?

Dương Kiều

HHTO - Không còn chỉ là tựa game vui nhộn, Pokémon Go giờ đây trở thành công cụ hữu ích cho huấn luyện robot thông qua tận dụng bản đồ 3D toàn cầu.

Sau 10 năm "tung hoành" khắp nơi, người chơi của Pokémon Go vừa phải đón nhận một tin tức vô cùng bất ngờ. Niantic Spatial - nhà phát hành đứng sau trò chơi "gây bão" toàn cầu này đã công bố màn hợp tác với công ty robot giao hàng Coco Robotics. Thế nhưng đáng nói hơn, "nguyên liệu" được cung cấp cho màn bắt tay này lại đến từ chính hàng tỷ bức ảnh của người chơi trong Pokémon Go.

unnamed.jpg

Cụ thể, Niantic Spatial đã sử dụng hơn 30 tỷ bức ảnh do chính người chơi Pokémon Go chụp lại trong suốt nhiều năm qua để tạo nên một bản đồ 3D khổng lồ. Bản đồ này giờ đây trở thành "chìa khóa" quan trọng để huấn luyện các robot giao hàng, giúp chúng tự định vị chính xác hơn trong môi trường đô thị. Mô hình này có thể xác định vị trí chỉ trong vài centimet, chỉ cần vài bức ảnh chụp cảnh vật xung quanh. Độ chính xác này vượt xa GPS thông thường, đặc biệt ở khu vực đô thị nơi tín hiệu vệ tinh bị nhiễu loạn bởi các tòa nhà cao lớn hay đường hầm.

1773656034369-13bcfe17-34a8-4050-8d63-bcfa6cfba579-2026-03-17t03-54-56-739z.jpg
Robot giao hàng đi khắp nơi dễ dàng hơn nhờ bản đồ 3D từ các hình ảnh thu thập thông qua Pokémon Go.

Mỗi địa điểm trong hệ thống bản đồ có đến hàng nghìn bức ảnh từ mọi góc độ, mọi thời điểm trong ngày, mọi điều kiện thời tiết. Mọi chi tiết nhỏ đều đến từ ảnh chụp của người chơi trong quá trình trải nghiệm "bắt thú" của Pokémon Go. Nói cách khác, người chơi vô tình trở thành lực lượng thu thập dữ liệu khổng lồ mà không hay biết mục đích cuối cùng lại phục vụ cho robot giao hàng.

Đây là lần đầu tiên quy mô dữ liệu từ một tựa game AR (thực tế ảo) được chuyển hóa trực tiếp vào ứng dụng thương mại ngoài ngành giải trí. Các nhà phát triển không chỉ kiếm tiền từ việc bán vật dụng trong game, mà còn biến cộng đồng người chơi thành nguồn tài nguyên vô giá cho công nghệ định vị tương lai. Pokémon Go trở thành mỏ dữ liệu khổng lồ đang được khai thác sâu để phục vụ mục đích kinh doanh mới, với độ chính xác từng ngõ ngách và phạm vi toàn cầu chưa từng có.

1520125118632.jpg

Pokémon Go ra mắt năm 2016 đã trở thành hiện tượng trò chơi thực tế ảo đầu tiên trên thế giới.Chỉ trong 60 ngày, ứng dụng đã cán mốc 500 triệu lượt tải, biến hàng triệu người chơi thành những thợ săn Pokémon trên đường phố thực tế. Đến năm 2024, Pokémon Go vẫn giữ hơn 100 triệu người chơi hoạt động mỗi tháng, xây dựng nên một cộng đồng vững chắc, liên tục di chuyển và chụp ảnh khắp nơi.

650218393-1347234927445555-3931629143852405288-n.jpg
