Hà Nội đang chuyển ấm hẳn, liệu miền Bắc năm nay có “rét nàng Bân” không?

Thục Hân
HHTO - Nhiệt độ ở Hà Nội đang cao hơn đáng kể so với mức trung bình cùng thời điểm nhiều năm. Trời nhìn chung là mát đến ấm, sắp tới có thể còn nóng. Vậy năm nay có “rét nàng Bân” không?

Ở Hà Nội mấy ngày nay vào các buổi trưa và chiều, nhiều người thấy không hiểu đây là mùa gì, bởi mới giữa tháng 3 nhưng trời đã có chút giống mùa Hè. Mà không chỉ ở Hà Nội, nhiều nơi khác trên thế giới cũng có những kiểu thời tiết “lẫn lộn”.

Chiều nay, 18/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 28oC, ngày mai dự báo sẽ tương tự hoặc tăng nhẹ.

Khi thời tiết nóng lên chút nữa, hẳn là nhiều người lại mong có không khí lạnh.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 19/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vậy liệu năm nay có rét nàng Bân không?

“Rét nàng Bân” là đợt rét muộn ở miền Bắc vào tháng 3 Âm lịch, khi thời tiết đã có xu hướng ấm dần lên. Gọi là "rét" tức là nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 20oC, và khi thời tiết đang ấm mà nhiệt độ giảm đột ngột như vậy thì hầu như ai cũng cảm thấy rét buốt.

Năm nay đến ngày 17/4 Dương lịch mới bắt đầu bước sang tháng 3 Âm lịch. Theo các mô hình dự báo hiện tại, từ giờ đến lúc đó miền Bắc gần như không có đợt không khí lạnh nào nữa. Gọi là “gần như” vì dự báo xa thì độ chắc chắn giảm dần; ngoài ra, nếu có gió mùa Đông Bắc thì cũng nhẹ đến mức có khi không duy trì được trong một ngày, ở Hà Nội hầu như không cảm nhận được mấy, nhiệt độ cũng không giảm rõ rệt.

Nhiều người cảm thấy như đã bắt đầu sang mùa Hè. Ảnh minh họa: Dương Triều/ TPO.

Trong tháng 3 Âm lịch (từ 17/4), miền Bắc vẫn có khả năng có không khí lạnh, nhưng để có rét buốt giá như trong câu chuyện dân gian về “rét nàng Bân” thì khả năng lớn là không. Vì đến nửa sau của tháng 4 thì cái nóng mùa Hè đã chiếm ưu thế rồi.

Như vậy, có thể năm nay không có rét nàng Bân, hoặc nếu có không khí lạnh cuối mùa thì có lẽ cũng rất nhẹ.

Còn trong tuần này, các buổi chiều vẫn ấm đến nóng, các buổi sáng và tối vẫn ẩm, nên có thể gây cảm giác oi bí. Người dân nên mặc trang phục nhẹ, thoáng, uống nhiều nước đều đặn trong ngày ngay cả khi không thấy khát.

