Tuổi trẻ TP.HCM hỗ trợ phục hồi di ảnh Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ

HHTO - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ, trao tặng 19 bức ảnh đã được phục chế, góp phần gìn giữ ký ức thiêng liêng và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Vừa qua, tại Khu di tích Dân công hỏa tuyến Mậu Thân 1968, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM đã tổ chức chương trình “Tuổi trẻ TP.HCM hỗ trợ phục hồi di ảnh Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ đi trước, góp phần lưu giữ những hình ảnh thiêng liêng trong mỗi gia đình chính sách.

Chương trình do Ban Thường vụ Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng phối hợp cùng Đoàn xã Vĩnh Lộc đăng cai thực hiện. Tại đây, 19 bức di ảnh của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ là dân công hỏa tuyến đã được phục hồi, chỉnh sửa đã được trao tận tay thân nhân các gia đình.

Những bức ảnh từng phai màu theo thời gian nay được tái hiện rõ nét, không chỉ mang giá trị tinh thần to lớn đối với thân nhân mà còn góp phần bảo tồn ký ức lịch sử, nhắc nhớ về những hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và đoàn viên, sinh viên cũng được lắng nghe những chia sẻ xúc động từ các nhân chứng lịch sử, cùng ôn lại ký ức về một thời chiến đấu gian khổ, đặc biệt là những “đêm trắng” Vĩnh Lộc trong giai đoạn cao điểm của cuộc kháng chiến.

Hoạt động không chỉ thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ TP.HCM trong công tác đền ơn đáp nghĩa mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay.