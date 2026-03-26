Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Tuổi trẻ TP.HCM hỗ trợ phục hồi di ảnh Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ, trao tặng 19 bức ảnh đã được phục chế, góp phần gìn giữ ký ức thiêng liêng và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Vừa qua, tại Khu di tích Dân công hỏa tuyến Mậu Thân 1968, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM đã tổ chức chương trình “Tuổi trẻ TP.HCM hỗ trợ phục hồi di ảnh Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ đi trước, góp phần lưu giữ những hình ảnh thiêng liêng trong mỗi gia đình chính sách.

Chương trình do Ban Thường vụ Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng phối hợp cùng Đoàn xã Vĩnh Lộc đăng cai thực hiện. Tại đây, 19 bức di ảnh của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ là dân công hỏa tuyến đã được phục hồi, chỉnh sửa đã được trao tận tay thân nhân các gia đình.

Những di ảnh được phục hồi và rao tận tay thân nhân các gia đình.

Những bức ảnh từng phai màu theo thời gian nay được tái hiện rõ nét, không chỉ mang giá trị tinh thần to lớn đối với thân nhân mà còn góp phần bảo tồn ký ức lịch sử, nhắc nhớ về những hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và đoàn viên, sinh viên cũng được lắng nghe những chia sẻ xúc động từ các nhân chứng lịch sử, cùng ôn lại ký ức về một thời chiến đấu gian khổ, đặc biệt là những “đêm trắng” Vĩnh Lộc trong giai đoạn cao điểm của cuộc kháng chiến.

Những chia sẻ xúc động từ các nhân chứng lịch sử, đặc biệt là những “đêm trắng” Vĩnh Lộc trong giai đoạn cao điểm của cuộc kháng chiến.

Hoạt động không chỉ thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ TP.HCM trong công tác đền ơn đáp nghĩa mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay.

Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
#kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Thành Đoàn TP.HCM #phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ

