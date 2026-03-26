Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 khám phá "bảo tàng số"

Ngày 25/3, trước thềm lễ trao giải, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 đã cùng tham quan, trải nghiệm không gian "bảo tàng số" hiện đại của tập đoàn Viettel. Dẫn đoàn đại biểu tham quan tại bảo tàng có Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.
Hành trình tham quan bảo tàng nhìn lại quá trình phát triển của công nghệ số tại Việt Nam. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 còn được trải nghiệm ứng dụng công nghệ thực tế ảo, mô phỏng 3D ... để tìm hiểu hình ảnh, thông tin về những sự kiện, hiện vật, cá nhân ở Viettel - phương pháp thay thế cho hướng dẫn viên.
Đoàn đại biểu cũng trải nghiệm công nghệ trình chiếu, tương tác số trong khu trưng bày. Trong quá trình tham quan, mỗi Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 có những chia sẻ về góc nhìn về tính ứng dụng của công nghệ trong lĩnh vực mà bản thân đang hoạt động, đặt ra kỳ vọng vào sự phát triển của công nghệ tương lai.
Đức Phúc - Hòa Minzy hào hứng trải nghiệm các thiết bị như lưu bút điện tử hay chụp photobooth tại bảo tàng cùng các gương mặt trẻ khác và đại biểu. Chị em "gia đình hoa dâm bụt" trở thành nhân tố khuấy động giúp bầu không khí thêm sôi nổi.
Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc. Giải thưởng được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).