Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 khám phá "bảo tàng số"

HHTO - Không gian trưng bày hiện đại cùng những trải nghiệm hợp thị hiếu, bắt sống mạch phát triển của công nghệ toàn cầu từ chuyến tham quan bảo tàng số Viettel gây ấn tượng mạnh với các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025.

Ngày 25/3, trước thềm lễ trao giải, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 đã cùng tham quan, trải nghiệm không gian "bảo tàng số" hiện đại của tập đoàn Viettel. Dẫn đoàn đại biểu tham quan tại bảo tàng có Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Tập đoàn Viettel tiếp đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 thăm, giao lưu. Ảnh: Duy Phạm

Hành trình tham quan bảo tàng nhìn lại quá trình phát triển của công nghệ số tại Việt Nam. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 còn được trải nghiệm ứng dụng công nghệ thực tế ảo, mô phỏng 3D ... để tìm hiểu hình ảnh, thông tin về những sự kiện, hiện vật, cá nhân ở Viettel - phương pháp thay thế cho hướng dẫn viên.

Đoàn đại biểu cũng trải nghiệm công nghệ trình chiếu, tương tác số trong khu trưng bày. Trong quá trình tham quan, mỗi Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 có những chia sẻ về góc nhìn về tính ứng dụng của công nghệ trong lĩnh vực mà bản thân đang hoạt động, đặt ra kỳ vọng vào sự phát triển của công nghệ tương lai.

Đức Phúc - Hòa Minzy hào hứng trải nghiệm các thiết bị như lưu bút điện tử hay chụp photobooth tại bảo tàng cùng các gương mặt trẻ khác và đại biểu. Chị em "gia đình hoa dâm bụt" trở thành nhân tố khuấy động giúp bầu không khí thêm sôi nổi.

"Thủ tục" của giới trẻ - đâu có photobooth là phải chụp liền tay trong buổi tham quan "bảo tàng số" Viettel.