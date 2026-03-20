Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đình Bắc, Hòa Minzy góp mặt

HHTO - Ngày 20/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức công bố Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đối với 10 cá nhân có thành tích xuất sắc ở 9 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Lao động sản xuất; Kinh doanh khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc. Giải thưởng được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Chân dung 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025:

1. Lê Kiến Thành (SN 2007) - Lĩnh vực Học tập

Lê Kiến Thành hiện là sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM. Năm 2025, cậu học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) đã giành được HCV Olympic Tin học quốc tế (IOI); HCB Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO).

Cậu bạn 2K7 từng giành giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia Tin học năm học 2022-2023 và 2023-2024; HCV kỳ thi ICPC National bảng học sinh THPT năm 2024; HCV kỳ thi ICPC Regional Asia Hanoi bảng học sinh THPT năm 2024; giải Nhất (bảng chuyên) Kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX năm 2023.

Kiến Thành được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2025); danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung Ương năm học 2024-2025.

2. TS. Đặng Thị Lệ Hằng (SN 1993) - Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

TS. Đặng Thị Lệ Hằng hiện là Phó trưởng phòng Công nghệ vật liệu y sinh (Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam). Chị là tác giả chính của 46 công bố khoa học về lĩnh vực vật liệu y sinh, trong đó có 24 công trình thuộc Q1, 18 công trình thuộc Q2; sở hữu 3 bằng độc quyền sáng chế quốc gia; chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ; tham gia 2 đề tài thuộc chương trình KHCN thuộc đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam dành cho cán bộ khoa học trẻ.

Năm 2025, chị Đặng Lệ Hằng đạt giải thưởng KH&CN Quả Cầu Vàng, danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Tuổi trẻ sáng tạo.

3. TS. Phạm Anh Tuấn (SN 1991) - Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

TS. Phạm Anh Tuấn đang công tác tại Trường ĐH Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển), là nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và cơ sở hạ tầng, với 50 công bố khoa học quốc tế trên tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2; Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới. Anh đã phát triển hai phần mềm PileNext và EnergyPile - những công cụ hỗ trợ kỹ sư thiết kế nền móng hiệu quả và bền vững hơn.

Anh Phạm Anh Tuấn hiện là thành viên Ban Biên tập tạp chí quốc tế Geosynthetics International (Q1); là người phản biện xuất sắc cho hơn 30 tạp chí quốc tế; sáng lập phòng thí nghiệm GREENX Lab. Đạt Giải thưởng KH&CN Quả Cầu Vàng năm 2025; Giải thưởng quốc tế Rising Star in Geotechnical Engineering.

4. Nguyễn Chí Đông (SN 1996) - Lĩnh vực Lao động sản xuất

Nguyễn Chí Đông hiện là Phó Trưởng phòng Giải pháp Quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viettel) đã chủ trì phát triển nền tảng Dữ liệu lớn (VLP), Học máy (vMLP) và hệ thống số liệu thông minh GenBI, làm lợi hàng chục tỷ đồng và tiết kiệm chi phí mua sản phẩm ngoại cho Viettel và nhiều khách hàng.

Tiêu biểu, nền tảng Dữ liệu lớn (VLP) được triển khai mang lại doanh thu 260 tỷ đồng, giúp tiết kiệm khoảng 9,2 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng) chi phí nếu phải mua sản phẩm từ nước ngoài. Anh từng đoạt 11 giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế; sở hữu 3 chứng chỉ chuyên môn quốc tế (Hoa Kỳ) về quản trị dữ liệu và điện toán đám mây.

5. Phạm Chí Nhu (SN 1991) - Lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp

Phạm Chí Nhu là Giám đốc điều hành Coolmate, đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam; doanh thu năm 2025 đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Năm 2025, anh đưa Coolmate lên nền tảng bán lẻ trực tuyến Amazon tại Hoa Kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, Coolmate đạt mức tăng trưởng 593% tại thị trường Mỹ. Dòng sản phẩm tất Yoga và Pilates chống trượt vươn lên vị trí số một trong ngành hàng, được gắn nhãn “Amazon’s Choice” và Best Selling Item.

Bên cạnh đó, anh Nhu và công ty đã phát triển dự án Care & Share với nhiều hoạt động xã hội về giáo dục, môi trường.

6. Đại úy Đoàn Văn Chí (SN 1997) - Lĩnh vực Quốc phòng

Đại úy Đoàn Văn Chí là Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1 (Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam). Trong quá trình công tác, anh đã chủ động tham mưu, đề xuất xác minh, điều tra xử lý hơn 80 vụ việc có liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh quân đội; tổng hợp, báo cáo trên 210 bản tin, báo cáo nghiệp vụ; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, anh đã trực tiếp đấu tranh thành công một chuyên án gián điệp, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, góp phần thực hiện bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

7. Đại úy Trần Quốc Khánh (SN 1994) - Lĩnh vực An ninh trật tự

Đại úy Trần Quốc Khánh công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ, đã tham mưu xây dựng và triển khai công tác đấu tranh phòng ngừa và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật kinh tế, môi trường...

Thành tích nổi bật: Chuyên án “424G” đấu tranh với hành vi làm giả tài liệu, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Phú Thọ và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước; phát hiện khởi tố 2 vụ án sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả; vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ.

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

8. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (SN 2004) - Lĩnh vực Thể dục thể thao

Nguyễn Đình Bắc là tiền đạo CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam, giành nhiều thành tích ấn tượng trong năm 2025.

Trong đó, có HCV Bóng đá nam SEA Games 33; Vô địch giải bóng đá U23 ASEAN; danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Vô địch bóng đá U23 ASEAN; Quả bóng Bạc Việt Nam; danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm. Đình Bắc cùng CLB Công an Hà Nội giành ngôi vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.

9. Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa - Hòa Minzy (SN 1995) - Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật

Ca sĩ Hòa Minzy ghi dấu ấn với hành trình đưa văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống, truyền thống cách mạng đến gần với giới trẻ. Năm 2025, MV “Bắc Bling” là MV cán mốc 200 triệu lượt xem - nhanh nhất lịch sử V-Pop; là ca sĩ duy nhất có 2 MV lọt Top 1 thế giới trong năm.

Hòa Minzy tích cực thực hiện nhiều dự án thiện nguyện, hướng tới cộng đồng; được trao tặng nhiều giải thưởng trong năm 2025 như: Làn Sóng Xanh với 7 hạng mục (nữ ca sĩ của năm, ca khúc của năm, MV của năm…); danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; giải thưởng Tình nguyện Quốc gia; giải thưởng Thanh niên sống đẹp.

10. Mùa A Thi (SN 1999) - Lĩnh vực Hoạt động xã hội

Mùa A Thi là trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên), trong năm 2025, anh đã chủ động cảnh báo người dân, yêu cầu sơ tán khẩn cấp 21 hộ với khoảng 90 nhân khẩu đến nơi an toàn, tránh được thảm họa lũ quét.

Anh tích cực vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, đoàn kết phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Anh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.