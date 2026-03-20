Mất 60 triệu tiền vé máy bay chỉ vì một món đồ chơi trong hành lý xách tay

HHTO - Một gia đình người Singapore đã học được bài học lớn (và đắt) sau khi bị lỡ chuyến bay và phải mua lại vé hết hơn 60 triệu đồng, chỉ vì trong hành lý có một món đồ chơi.

Một món đồ chơi tưởng rất bình thường trong hành lý xách tay đã khiến một gia đình ở Singapore phải trả cái giá đắt, theo đúng nghĩa đen.



Sự việc này xảy ra vào ngày 15/3, khi cô Sharon Tang cùng gia đình đến Nhà ga sổ 3 ở Sân bay Changi để bay tới Quảng Châu (Trung Quốc) du lịch. Hành lý của họ được đưa qua máy quét để kiểm tra, như khi đi bất kỳ chuyến bay nào.



Và thật bất ngờ (với cô Sharon), máy quét cho thấy một vật hình súng trong hành lý xách tay.

Đó là khẩu súng đồ chơi của con trai cô, và cậu bé đã cho nó vào cái ba lô của cậu, còn người mẹ - cô Sharon - không hề hay biết.

Sân bay Changi (Singapore) hiện nay ứng dụng công nghệ AI vào việc quét kiểm tra hành lý của hành khách. Ảnh minh họa: Changi Airport.

Sharon vội vàng đề nghị vứt khẩu súng đồ chơi đi để có thể lên máy bay, nhưng các nhân viên ở sân bay vẫn yêu cầu cô chờ để kiểm tra kỹ và làm các thủ tục theo quy định.

Và đến khi những việc này được hoàn thành, biên bản được lập xong thì chuyến bay cũng đã bay rồi.

Sharon nói, mặc dù rất thất vọng vì lỡ chuyến bay, nhưng cô biết các nhân viên, cán bộ ở sân bay chỉ làm đúng phần công việc của họ.

Sau đó, hãng hàng không đồng ý cho gia đình cô bay vào chuyến đêm muộn, nhưng Sharon thấy như vậy thì sẽ đến Quảng Châu lúc rạng sáng, rất phiền, trong khi gia đình cô đã sắp xếp xe đón từ sân bay về khách sạn rồi.

Vì vậy, gia đình Sharon phải mua vé máy bay của một hãng hàng không khác để bay vào buổi chiều, tổng cộng hết 3.000 đô la Singapore (gần 62 triệu đồng) cho vé một chiều.

Phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm về con mình, vì vậy nên kiểm tra kỹ hành lý của con trước khi ra sân bay. Ảnh minh họa: Arynews.

Sharon nói, cô muốn chia sẻ trải nghiệm này như một lời nhắc dành cho các bậc cha mẹ, là cần kiểm tra kỹ hành lý của con mình khi di chuyển bằng phương tiện công cộng, để tránh phải học "bài học đắt giá" như gia đình cô.