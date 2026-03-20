Học sinh lớp 6 lập “kế hoạch hại bạn” bằng thuốc chuột: Thực hư vụ việc gây xôn xao

HHTO - Một học sinh lớp 6 tại TP.HCM bị phát hiện viết “kế hoạch hại bạn” với nội dung chi tiết, khiến dư luận lo ngại. Tuy nhiên, cơ quan chức năng và nhà trường khẳng định chưa có hành vi gây hại thực tế, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý nhất thời.

Những ngày gần đây, thông tin về việc một học sinh lớp 6 tại một trường THCS ở TP.HCM lập “kế hoạch hại bạn” bằng thuốc chuột và thuốc muỗi đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo xác nhận từ nhà trường, một học sinh đã vô tình nhặt được tờ giấy trong lớp vào ngày 16/3. Nội dung bên trong khiến nhiều người bất ngờ khi được trình bày khá chi tiết, bao gồm nhiều phương án khác nhau, danh sách bạn học và cả cách xử lý sau khi gây hại.

Đáng chú ý, tờ giấy này không phải mới xuất hiện mà đã được viết từ trước đó và bị bỏ quên trong hộc bàn.

Làm việc với giáo viên và gia đình, học sinh liên quan cho biết bản “kế hoạch” được viết sau khi đọc truyện trinh thám, đặc biệt là Thám tử lừng danh Conan. Theo tường trình, việc viết ra chỉ mang tính tưởng tượng, xuất phát từ cảm xúc bức xúc nhất thời, không nhằm mục đích thực hiện ngoài đời thực. Nhà trường cũng khẳng định học sinh không có bất kỳ hành động chuẩn bị hay triển khai nào liên quan đến nội dung đã viết.

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, ngày 19/3, gia đình đã đưa học sinh đi kiểm tra tâm lý. Kết quả ban đầu cho thấy, học sinh này rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực nhất thời, không có dấu hiệu rối loạn tâm lý nghiêm trọng. Các chuyên gia nhận định đây là biểu hiện có thể gặp ở lứa tuổi đầu cấp THCS, khi học sinh bắt đầu có nhiều biến động về tâm sinh lý.

Gia đình được khuyến nghị tăng cường quan tâm, trò chuyện và định hướng cảm xúc cho trẻ trong giai đoạn này. Trước mắt, học sinh được cho tạm nghỉ học vài ngày để ổn định tâm lý. Sau khi quay lại trường, giáo viên và gia đình sẽ phối hợp theo dõi sát sao hơn.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai các biện pháp tăng cường an toàn, đặc biệt trong hoạt động bán trú như kiểm soát thực phẩm, nước uống và các khu vực sinh hoạt chung nhằm phòng ngừa rủi ro.

Theo đại diện nhà trường, đây là vụ việc mang tính cá biệt, xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ và cảm xúc bộc phát của học sinh.