Một học sinh lớp 3 bị đuối nước sau giờ tan học, đến chiều bạn mới báo thầy cô

Linh Lê

HHTO - Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk khi một em học sinh lớp 3 không may tử vong sau khi cùng nhóm bạn đi tắm sông vào buổi trưa. Điều đáng chú ý là đến buổi học chiều cùng ngày, sự việc mới được các bạn học báo lại cho giáo viên.

Tai nạn xảy ra trong lúc rủ nhau đi tắm sông

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 10h30 ngày 16/3, sau khi tan học buổi sáng, 4 học sinh Trường Tiểu học Cẩm Phong (xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk) rủ nhau ra khu vực sông gần đó để tắm.

Trong lúc vui đùa dưới nước, em L.V.P. (9 tuổi, học sinh lớp 3) bơi ra khu vực nước sâu rồi bị đuối nước. Các bạn đi cùng đã cố gắng ứng cứu nhưng không thành, nạn nhân nhanh chóng chìm xuống.

Do sự việc xảy ra bất ngờ, lại không có người lớn ở gần, các em nhỏ hoảng loạn và rời khỏi hiện trường mà không trình báo ngay.

duoi-nuoc-pvcsjpg.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Buổi chiều đến lớp các bạn mới báo cho giáo viên

Đến buổi học chiều cùng ngày, các học sinh liên quan mới kể lại sự việc với giáo viên. Ngay sau đó, nhà trường đã báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện quần áo và dép của nạn nhân để lại trên bờ sông. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể em P. được tìm thấy dưới lòng sông.

Gia đình nạn nhân sau đó đã xin nhận thi thể về lo hậu sự, không yêu cầu điều tra thêm.

Gióng lên hồi chuông cảnh báo về đuối nước ở trẻ em

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ đuối nước luôn rình rập trẻ em, đặc biệt trong khoảng thời gian nghỉ trưa hoặc sau giờ tan học - khi thiếu sự giám sát của người lớn.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, không để trẻ tự ý ra sông, suối, ao hồ tắm mà không có người lớn đi kèm. Đồng thời, việc trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ là rất cần thiết để hạn chế những tai nạn đáng tiếc tương tự.

hht1477-coverfb.jpg
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#đuối nước #học sinh lớp 3 #Đắk Lắk #tai nạn học đường #báo cáo sự việc #trẻ em nguy hiểm #an toàn trẻ nhỏ

