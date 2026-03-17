TP.HCM: Teen THPT Gia Định rộn ràng hành trình tìm kiếm Học sinh thanh lịch 2026

HHTO - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, các trường THPT đang triển khai nhiều hoạt động phong trào đầy nhộn nhịp. Trong số đó, phải kể đến cuộc thi “Học sinh thanh lịch 2026” đến từ Trường THPT Gia Định đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn học sinh.

“Thanh lịch” vốn không chỉ đơn thuần là trau chuốt, gọn gàng đến từ vẻ bề ngoài mà còn đến từ phong cách thanh lịch, hành xử văn minh của mỗi teen. Chính những nét đẹp riêng ấy đã tạo nên hình ảnh học sinh gương mẫu, năng động, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học đường tích cực. Dựa trên thông điệp đó, hòa cùng không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên 2026, Đoàn trường THPT Gia Định đã khởi động cuộc thi “Học sinh thanh lịch năm 2026”.

Theo thể lệ cuộc thi, mỗi lớp gửi bài dự thi dưới dạng hình ảnh của các học sinh đại diện, bao gồm một cặp nam nữ. Sau khi nộp sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ đăng tải hình ảnh các thí sinh trên fanpage Đoàn trường để khán giả theo dõi và tương tác.

Từ đây, Ban Tổ chức sẽ chọn ra từ 15 đến 20 cặp thí sinh có tổng điểm cao nhất vào vòng Chung kết - phần thi trình diễn thời trang trang phục truyền thống vào dịp Ngày Đoàn viên.

Dù chỉ mới khởi động vòng sơ loại, cuộc thi đã nhanh chóng thu hút lượt tương tác nhiệt tình đến từ các bạn trẻ, thầy cô và phụ huynh. Không những vậy, sức hút của cuộc thi thậm chí còn được lan tỏa mạnh mẽ đến các trường THPT khác trong khu vực.

Nếu các nữ sinh gắn liền với tà áo dài trắng tinh khôi, dịu dàng, thì các bạn nam lại toát lên vẻ chỉn chu trong bộ đồng phục quen thuộc với áo sơ mi sơ vin ngay ngắn, tạo nên hình ảnh vừa thân thuộc vừa rất đặc trưng của tuổi học trò.

Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của những học sinh làm mẫu mà còn tạo cơ hội để mỗi lớp thể hiện bản sắc và cá tính riêng thông qua ý tưởng thiết kế, cách dàn dựng và chụp hình cho sản phẩm dự thi. Qua đó, sân chơi vừa tạo cơ hội để các bạn trẻ được tự tin thể hiện tài năng, vừa tạo nên những trải nghiệm ý nghĩa tại trường.

Bạn Đào Trung Dũng (Lớp 12 Xã Hội 2 - THPT Gia Định) bày tỏ: “Mình thấy cuộc thi năm nay khá mới mẻ. Điểm khác biệt lớn nhất là năm nay ban tổ chức áp dụng hình thức tính điểm thông qua lượt tương tác, chia sẻ trên Facebook, nhờ đó mà các bạn học sinh vừa có thể ủng hộ bạn bè của mình, vừa góp phần lan tỏa hình ảnh học sinh Gia Định đến mọi người. Nhìn chung thì mình thấy các lớp đều rất phấn khích và chuẩn bị chu đáo hơn so với các cuộc thi thời trang tái chế trước đây.”

Bạn Đào Trung Dũng (Lớp 12 Xã Hội 2 - THPT Gia Định). Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, không chỉ mang ý nghĩa làm đẹp hình ảnh học sinh trong môi trường học đường, mà cuộc thi còn góp phần khiến cho các hoạt động phong trào của học sinh thêm phong phú, nhộn nhịp.

Bạn Nguyễn Phạm Hải Linh (12 Chuyên Văn - THPT Gia Định). Ảnh: NVCC.

“Bản thân mình cảm thấy đây là một cuộc thi khá mới lạ. Vì khác với những phong trào thiên về thể thao hay học thuật, “Học sinh thanh lịch” là một cuộc thi tạo cơ hội cho các bạn học sinh thể hiện sự tự tin và phong thái. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng thu hút nhiều sự quan tâm và cổ vũ từ các bạn, góp phần làm cho không khí hoạt động chung của trường sôi nổi hơn” - Bạn Nguyễn Phạm Hải Linh (12 Chuyên Văn - THPT Gia Định) chia sẻ.