Đấu trường Toán học châu Á AIMO tổ chức thêm đợt thi ở vòng Sơ loại

HHTO - Ban tổ chức Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025-2026 vừa thông báo tổ chức thêm một đợt thi ở vòng sơ loại, nhằm tạo thêm cơ hội cho học sinh trên cả nước tham gia sân chơi toán học mang tầm quốc tế này.

Tăng thêm cơ hội cho học sinh tham gia

Theo thông tin từ ban tổ chức, vòng sơ loại của AIMO được triển khai theo hình thức thi trực tuyến, dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trên toàn quốc. Đây là vòng thi miễn phí, giúp học sinh thử sức với các dạng bài toán tư duy bằng tiếng Anh và lựa chọn những thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng sau.

Do nhu cầu đăng ký của học sinh tăng cao, ban tổ chức quyết định mở thêm một đợt thi sơ loại vào ngày 19/4/2026, giúp các thí sinh chưa kịp đăng ký ở những đợt trước vẫn có cơ hội tham gia. Như vậy, ở Vòng Sơ loại sẽ có 4 đợt thi trực tuyến thay vì 3 đợt như công bố trước đó. Thời hạn đăng ký là trước ngày 15/4/2026.

Mặc dù vòng sơ loại có nhiều đợt thi khác nhau, mỗi thí sinh chỉ được tham gia một lần. Kết quả của vòng này sẽ là căn cứ để lựa chọn các thí sinh vào vòng khu vực.

Lộ trình các vòng thi AIMO 2025-2026

Theo kế hoạch, cuộc thi AIMO năm học 2025-2026 sẽ diễn ra qua nhiều vòng:

  • Vòng sơ loại: thi trực tuyến trên toàn quốc.
  • Vòng khu vực: tổ chức trực tiếp tại 3 miền Bắc - Trung - Nam.
  • Chung kết quốc gia: lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất của Việt Nam.
  • Chung kết quốc tế: nơi các thí sinh tranh tài cùng học sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những học sinh đạt thành tích cao tại vòng chung kết quốc gia sẽ được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế.

Sân chơi Toán học quốc tế quy mô lớn

Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) được tổ chức từ năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học châu Á, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh có quy mô lớn trong khu vực.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu khuyến khích học sinh phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực sử dụng tiếng Anh trong Toán học. Mỗi năm, sân chơi này thu hút hàng trăm nghìn học sinh từ nhiều quốc gia tham gia.

Theo kế hoạch, Vòng Chung kết quốc gia AIMO Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 17/5 tới tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi TẠI ĐÂY.

Kênh hỗ trợ chính thức

- Zalo OA chính thức: https://zalo.me/336054530458896615

- Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/aimo.tienphong.vn

- Hotline : 0812181666

- Email : info@aimo.edu.vn

#AIMO #Toán học #thi sơ loại #châu Á #học sinh #học sinh Việt Nam #cuộc thi Toán học

