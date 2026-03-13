Thi khảo sát tiếng Anh lớp 12 ở Hà Nội nhắc đến Taylor Swift: Đề dài, thiên về đọc hiểu

HHTO - Đề khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 môn Tiếng Anh do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức mới đây gây chú ý khi đưa chi tiết về nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift vào bài đọc hiểu. Việc đề thi nhắc tới ngôi sao nhạc Pop quốc tế khiến nhiều học sinh bất ngờ, đồng thời phản ánh xu hướng đưa các vấn đề thời sự và văn hóa đại chúng vào nội dung kiểm tra ngoại ngữ.

Bài đọc hiểu nhắc tới Taylor Swift và khí thải từ máy bay riêng

Trong một bài đọc hiểu của đề thi, Taylor Swift được nhắc đến trong bối cảnh tranh luận về lượng khí thải carbon từ việc sử dụng máy bay riêng của người nổi tiếng. Bài viết dẫn lại một báo cáo cho rằng nữ ca sĩ này có lượng phát thải CO₂ lớn từ hoạt động di chuyển bằng chuyên cơ cá nhân.

Từ ví dụ đó, bài đọc mở rộng sang vấn đề môi trường, đặc biệt là tranh luận xung quanh giải pháp “carbon offset” - cơ chế bù đắp lượng khí thải thông qua việc tài trợ các dự án môi trường như trồng rừng hoặc phát triển năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng biện pháp này chỉ mang tính giảm nhẹ tạm thời và không giải quyết triệt để nguyên nhân gây phát thải.

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Đề thi khảo sát tiếng Anh lớp 12 tại Hà Nội.

Ngoài Taylor Swift, bài đọc còn nhắc tới một số người nổi tiếng khác như Jay-Z, Floyd Mayweather Jr., Arnold Schwarzenegger và Leonardo DiCaprio khi nói về những nhân vật thường được nhắc tới trong các nghiên cứu về lượng khí thải từ hoạt động di chuyển bằng máy bay riêng.

Bên cạnh bài đọc về môi trường, đề thi còn có một bài đọc khác liên quan đến khoa học sức khỏe, giải thích mối liên hệ giữa căng thẳng, nhu cầu năng lượng của não bộ và xu hướng thèm đồ ngọt của con người.

Việc lựa chọn những chủ đề như sức khỏe, môi trường hay văn hóa đại chúng cho thấy đề thi không chỉ kiểm tra ngữ pháp và từ vựng mà còn yêu cầu học sinh đọc hiểu các vấn đề xã hội và khoa học bằng tiếng Anh.

Đề thi bám sát định dạng tốt nghiệp THPT, đọc hiểu dài tạo áp lực cho thí sinh

Về cấu trúc, đề khảo sát gồm 40 câu trắc nghiệm trong 50 phút, với nhiều dạng bài quen thuộc như: Sắp xếp câu thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh; Điền từ vào chỗ trống; Đọc hiểu và trả lời câu hỏi; Điền câu vào đoạn văn.

Thí sinh Hà Nội. (Ảnh minh họa từ Internet)

Một điểm đáng chú ý là phần đọc hiểu trong đề chiếm số lượng câu hỏi khá lớn. Các đoạn văn dài, nhiều câu hỏi suy luận, diễn giải (paraphrase) hoặc xác định vị trí câu trong đoạn.

Điều này giúp đề thi phân loại học sinh tốt, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều thí sinh dễ gặp áp lực về thời gian, nhất là với những thí sinh có tốc độ đọc tiếng Anh chưa nhanh. Ngoài ra, một số câu hỏi đòi hỏi vốn từ vựng học thuật tương đối cao, khiến đề ở mức trung bình - khá, không quá dễ nhưng vẫn trong phạm vi kiến thức học sinh lớp 12.

Với cấu trúc và độ khó như vậy, phổ điểm của đề khảo sát nhiều khả năng sẽ tập trung ở khoảng 6-7 điểm. Những học sinh có kỹ năng đọc hiểu tốt và vốn từ vựng khá có thể đạt mức 8-9 điểm.