Nguyên nhân vụ học sinh lớp 7 ở Lào Cai bị bạn cùng lớp dùng bút đâm vào đùi

LINH LÊ

HHTO - Một vụ việc gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại một trường THCS ở Lào Cai khi một học sinh lớp 7 bị bạn cùng lớp dùng bút bi đâm nhiều lần vào đùi. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến vị trí chỗ ngồi trong lớp học.

Mâu thuẫn từ việc tranh chấp chỗ ngồi

Theo thông tin từ nhà trường, vụ việc xảy ra tại Trường THCS Mậu A (tỉnh Lào Cai) giữa hai học sinh lớp 7. Cụ thể, trước đó vào sáng 9/3, trong giờ học tại lớp 7G, hai học sinh P.M.T. và N.T.H.L. xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp vị trí chỗ ngồi cùng bàn. Trong lúc bức xúc, học sinh N.T.H.L. đã dùng bút bi đâm vào đùi bạn P.M.T.

Do nạn nhân không phản ứng mạnh và cũng không báo ngay cho giáo viên, hành vi này tiếp tục diễn ra. Đến ngày 10/3, học sinh N.T.H.L. tiếp tục dùng bút bi đâm thêm nhiều lần vào đùi bạn cùng lớp.

Hình ảnh vết thương lan truyền trên mạng xã hội

Đến ngày 11/3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cho thấy phần đùi của một học sinh có nhiều vết chấm đỏ giống dấu bị vật nhọn đâm, khiến dư luận quan tâm và đặt câu hỏi về sự việc xảy ra trong môi trường học đường.

edit-z76103563072671cda6aa9da21f2e9812e8df37b7c969d-17732343413481104322546jpeg.jpg
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi nắm thông tin, nhà trường đã tiến hành xác minh và xác định sự việc xảy ra giữa hai học sinh trong lớp.

Theo tường trình ban đầu, trong hai ngày 9-10/3, học sinh N.T.H.L. đã dùng bút bi đâm vào đùi bạn khoảng nhiều lần, để lại nhiều vết thương trên da.

Nhà trường phối hợp gia đình xử lý

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, Ban giám hiệu Trường THCS Mậu A đã yêu cầu học sinh liên quan viết bản tường trình, kiểm điểm hành vi.

Nhà trường đồng thời thông báo tới phụ huynh của hai học sinh để phối hợp giáo dục, đồng thời giao giáo viên chủ nhiệm tiếp tục theo dõi, hỗ trợ tâm lý và định hướng hành vi cho các bạn học sinh.

Lãnh đạo nhà trường cho biết sự việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lớp học nhưng đã dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát của học sinh. Nhà trường đang tăng cường nhắc nhở học sinh về kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong môi trường học đường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để tránh những sự việc tương tự tái diễn.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý cảm xúc và kỹ năng ứng xử của học sinh trong trường học, đặc biệt ở lứa tuổi đang có nhiều biến đổi tâm lý như cấp THCS.

hht1477-coverfb.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#học sinh Lào Cai #bút đâm vào đùi #xã hội #mâu thuẫn #trường học #bạo lực học đường #THCS Mậu A

