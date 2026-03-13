Trước "đường đua" lớp 12: Teen 2K9 làm gì trong mùa hè để không bị quá tải?

HHTO - Lớp 12 được xem là năm học "bản lề" của nhiều học sinh khi vừa phải chạy đua với khối lượng kiến thức lớn, vừa đứng trước những quyết định quan trọng về tương lai. Vì vậy, không ít teen 2K9 bắt đầu chuẩn bị tâm thế từ mùa hè trước khi bước vào năm học cuối cấp.

Một bài đăng có nội dung "2K9 nên làm gì vào mùa hè 2026 để lên lớp 12 không bị ngợp?" đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Bài đăng nhận hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội

Dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khuyên "quý giá" được chia sẻ qua màn hình từ các anh, chị khóa trước. Đồng thời, nhiều teen 2K9 cũng bộc lộ nỗi băn khoăn cùng sự lo lắng trong hành trình học tập đầy thử thách ở phía trước.

"Lên dây cót" mùa hè: Không lo rối não

Sau gần hai năm học tập ở bậc trung học phổ thông, nhiều bạn học sinh 2K9 nhận ra rằng lớp 12 không đơn giản chỉ là năm học cuối cấp mà còn là giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và xác định hướng phát triển của bản thân trong tương lai. Vì vậy, việc tận dụng kì nghỉ hè trước năm lớp 12 được xem như bước "lên dây cót" quan trọng trong lộ trình học tập của nhiều học sinh.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Mỹ Lộc (trường THPT Tân Phước Khánh, phường Tân Khánh, TP.HCM) cho biết những khó khăn khi phải cân bằng giữa việc học tập, thi cử, định hướng tương lai: "Khi bước vào năm học chính thức, khối lượng kiến thức tăng lên, lịch học thêm dày đặc, những áp lực thi cử, chọn ngành, chọn trường khiến cho bản thân em cũng như nhiều học sinh lớp 12 cảm thấy bị áp lực rất nhiều khi không có đủ thời gian để cân bằng mọi thứ."

Mỹ Lộc với những chia sẻ đúc kết được trong mùa hè trước năm học cuối cấp

Để có thể học tập với tâm thế thoải mái và giảm bớt tâm lý lo âu, Mỹ Lộc chia sẻ: "Để việc học đạt hiệu quả nhất, các bạn học sinh nên vạch ra kế hoạch hoặc lộ trình học tập từ sớm để giảm thiểu áp lực trong năm học. Thay vì lo lắng hay cố gắng tiếp thu lượng kiến thức của chương trình 12, các bạn học sinh nên chủ động ôn tập, tổng hợp thật chắc kiến thức nền tảng các môn của lớp 10, lớp 11. Ngoài ra, có thể đăng ký học trực tuyến với các thầy cô hoặc tự học tại nhà để tạo tâm thế, tinh thần thoải mái nhất trong mùa hè".

Sự chuẩn bị cho một "trang mới" trong cuộc đời của nhiều teen ở tương lai là một chặng hành trình dài. Vì vậy, cô bạn cũng nhấn mạnh sự kiên trì và nỗ lực hàng ngày là chìa khóa giúp các bạn trẻ có thể vững vàng trong những thời điểm quan trọng mà không bị "quá tải".

Định hướng sớm - tránh "lạc trôi" năm cuối cấp

Ngoài việc ôn tập và hệ thống các kiến thức nền tảng, mùa hè cũng là thời điểm nhiều học sinh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về ngành học và trường đại học mà mình quan tâm. Lê Mạnh Du (trường Đại học Thủ Dầu Một, TP.HCM) chia sẻ: "Bên cạnh việc lập kế hoạch và hệ thống kiến thức nền tảng, các bạn học sinh nên dành thời gian suy nghĩ về định hướng ngành nghề dựa trên sở thích và năng lực của bản thân. Từ đó, xác định môn học trọng tâm và phân bổ thời gian học tập hợp lý để đạt hiệu quả nhất ở giai đoạn sau. Qua đó, cũng giúp teen không gặp phải tình trạng bối rối, mông lung, mất định hướng".

Mạnh Du bật mí những "bí kíp" sạc năng lượng trước khi bước vào đường đua học tập

Việc tìm hiểu trước thông tin tuyển sinh, các tổ hợp xét tuyển hay cơ hội nghề nghiệp của từng ngành học sẽ giúp học sinh có cái nhìn rõ ràng hơn về mục tiêu của mình. Khi có định hướng cụ thể, việc học tập trong năm lớp 12 cũng trở nên tập trung và hiệu quả hơn.

Đừng biến bản thân thành "cỗ máy học tập"

Dù năm cuối cấp được xem là thời điểm quan trọng, nhưng teen cũng không nên quá lo lắng, biến mùa hè thành khoảng thời gian xoay quanh việc học. Mạnh Du cho rằng: "Các bạn học sinh vẫn nên dành thời gian nghỉ ngơi, đi chơi vào cuối tuần để giữ tinh thần thoải mái. Khi tâm lý ổn định, việc tiếp thu kiến thức và chuẩn bị cho thử thách mới sẽ dễ thở hơn. Đồng thời, vẫn có thể lưu giữ được những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò".

"Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các lớp học kỹ năng, chơi thể thao hay dành thời gian cho bạn bè vẫn rất cần thiết. Việc nghỉ ngơi hợp lý giúp học sinh giữ được năng lượng và tinh thần tích cực trước khi bước vào năm học cuối cấp". Mỹ Lộc chia sẻ thêm.