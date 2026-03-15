Nam sinh THPT chuyên Khoa học Tự nhiên giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26

HHTO - Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 2 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài gay cấn giữa bốn thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Với phong độ ổn định, Trần Nguyên Đức (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế.

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của bốn nhà leo núi: Dương Phạm Hiếu Nghĩa (trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp), Cao Đăng Lâm (trường THPT Thái Hòa - Nghệ An), Hoàng Cao Thái (trường THPT Bắc Duyên Hà - Hưng Yên), Trần Nguyên Đức (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội).

Ở phần thi Khởi động, từ vòng thi khởi động riêng đến phần khởi động chung, Nguyên Đức đã có màn thể hiện xuất sắc, nam sinh nhanh chóng vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi" với 95 điểm, cách biệt khá lớn với các thí sinh còn lại. Thứ hai là Cao Thái với 40 điểm, Hiếu Nghĩa có 35 điểm và Đăng Lâm đạt 20 điểm.

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, chướng ngại vật có 13 chữ cái khiến các thí sinh có chút khó khăn để tìm ra từ khóa. Sau 4 gợi ý được mở ra, Hiếu Nghĩa đã bấm chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án là "Phan Châu Trinh". Sau phần thi, Nguyên Đức tạm thời vẫn giữ ngôi đầu bảng với 135 điểm, Hiếu Nghĩa có 85 điểm, Cao Thái đạt 50 điểm, Đăng Lâm có 30 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, sau loạt câu hỏi, Nguyên Đức là thí sinh có điểm số gia tăng đáng kể, tạo cách biệt khá lớn với các nam sinh còn lại, Đức có 245 điểm sau phần tăng tốc, củng cố vị trí dẫn đầu của mình. Cao Thái đứng thứ hai với 130 điểm. Hiếu Nghĩa và Đăng Lâm lần lượt có 85 điểm và 50 điểm.

Phần thi Về đích, Nguyên Đức lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Đức có thêm 20 điểm trong câu hỏi đầu tiên. Tuy nhiên, ở hai câu hỏi cuối, nam sinh không ghi thêm được điểm nào. Nguyên Đức kết thúc phần thi với 265 điểm.

Nguyên Đức có màn thể hiện ổn định qua các vò﻿ng thi

Cao Thái chọn gói câu hỏi 20-20-20. Đáp án đúng trong câu hỏi đầu tiên giúp Thái có 20 điểm. Nam sinh đánh mất 20 điểm ở câu hỏi thứ hai vào tay Hiếu Nghĩa. Và ngay sau đó, ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối cùng giúp Thái có thêm 40 điểm, nâng tổng số điểm lên 160 điểm.

Cao Thái có phần thi về đích khá trọn vẹn

Hiếu Nghĩa lựa chọn gói câu hỏi 20-20-30. Nam sinh có 20 điểm trong câu hỏi đầu tiên. Tuy nhiên, ở hai câu hỏi cuối, Nghĩa không ghi thêm được điểm nào. Hiếu Nghĩa về đích với 125 điểm.

Hiếu Nghĩa trong phần về đích

Đăng Lâm lựa chọn gói câu hỏi 20-20-30. Phần thi về đích của nam sinh chưa được trọn vẹn khi mất 20 điểm vào tay Cao Thái, hai câu hỏi cuối cậu bạn đã không đưa ra được đáp án chính xác. Với câu trả lời chưa chính xác ở câu hỏi cuối cũng khiến Thái mất 15 điểm.

Đăng Lâm còn khá lo lắng trong phần thi cuối

Kết quả chung cuộc, với bản lĩnh và phong độ ổn định qua từng vòng thi, Nguyên Đức (trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội) là chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 2 với 265 điểm. Về nhì là Cao Thái (trường THPT Bắc Duyên Hà - Hưng Yên) với 165 điểm. Thứ ba là Hiếu Nghĩa (trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp) có 125 điểm. Đăng Lâm (trường THPT Thái Hòa - Nghệ An) có 30 điểm.