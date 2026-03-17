Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Học sinh, sinh viên sắp có 2 đợt nghỉ lễ dài: Giỗ Tổ Hùng Vương sát kỳ nghỉ 30/4 - 1/5

Linh Lê

HHTO - Cuối tháng 4/2026, học sinh và sinh viên trên cả nước sẽ được nghỉ hai dịp lễ lớn là Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5. Hai đợt nghỉ chỉ cách nhau vài ngày, khiến nhiều người học có cảm giác như bước vào một “chuỗi nghỉ dài” trước khi kết thúc năm học.

Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ tối đa 3 ngày

Theo quy định về các ngày nghỉ lễ, tết trong năm, người lao động và học sinh, sinh viên được nghỉ 1 ngày vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch).

Năm 2026, ngày lễ này rơi vào Chủ nhật (26/4). Do trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên sẽ nghỉ bù vào thứ Hai (27/4).

Với các trường học không tổ chức học vào thứ Bảy, học sinh và sinh viên có thể được nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (25/4) đến hết thứ Hai (27/4), sau đó sẽ quay lại trường trong hai ngày 28 và 29/4 trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo.

Nghỉ 4 ngày dịp 30/4 - 1/5

Ngay sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, học sinh, sinh viên trên cả nước tiếp tục được nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Năm 2026, 30/4 rơi vào thứ Năm và 1/5 rơi vào thứ Sáu. Khi kết hợp với hai ngày cuối tuần, nhiều trường học sẽ có kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết Chủ nhật (3/5).

Tuy nhiên, với những cơ sở giáo dục vẫn tổ chức học vào thứ Bảy, thời gian nghỉ có thể ngắn hơn do không có thêm ngày nghỉ cuối tuần.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Một số trường có thể cho sinh viên nghỉ dài hơn

Đối với các trường đại học, lịch nghỉ cụ thể phụ thuộc vào kế hoạch đào tạo của từng trường. Một số trường có thể điều chỉnh thời khóa biểu, bố trí học bù hoặc học trực tuyến để sinh viên có thời gian nghỉ dài hơn.

Trong một số trường hợp, sinh viên có thể được nghỉ kéo dài nhiều ngày liên tiếp vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, nếu nhà trường sắp xếp lịch học linh hoạt.

Thời điểm này cũng trùng với giai đoạn cuối học kỳ II của nhiều trường phổ thông và đại học, nên sau kỳ nghỉ lễ, học sinh và sinh viên sẽ bước vào giai đoạn nước rút cho kiểm tra cuối kỳ và hoàn tất chương trình năm học.

Linh Lê
