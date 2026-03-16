Ấn tượng khó phai Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, giới trẻ mong sự trở lại "dài hơi"

HHTO - Không chỉ giới thiệu những điểm đến đặc sắc của Thủ đô, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, công nghệ và ẩm thực thu hút đông đảo bạn trẻ đến khám phá và check-in.

Từ ngày 13 - 15/3, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 đã diễn ra tại Công viên Thống Nhất với chủ đề "Du lịch xanh - Trải nghiệm số", đón gần 80.000 lượt khách. Không gian lễ hội được chia thành nhiều khu trưng bày và trải nghiệm khác nhau để du khách dạo chơi và khám phá. Với quy mô gần 100 gian hàng đến từ các doanh nghiệp du lịch, địa phương và đơn vị dịch vụ, lễ hội mang đến bức tranh đa dạng về du lịch Hà Nội, từ điểm đến, sản phẩm du lịch cho đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc trưng.

Một trong những điểm thu hút du khách là các khu vực check-in được thiết kế mang đậm dấu ấn Hà Nội. Từ mô hình phố cổ, hình ảnh các di tích quen thuộc cho đến những góc trang trí mang phong cách truyền thống, nhiều không gian được đầu tư để du khách "ngã đâu cũng có ảnh đẹp", lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Các mô hình tái hiện di sản, phố cổ, làng nghề và kiến trúc thu hút du khách từ mọi lứa tuổi. (Ảnh: Yến Trang)

Bên cạnh các góc check-in, hoạt động dạo quanh các gian hàng cũng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Mỗi khu trưng bày giới thiệu một lát cắt khác nhau của du lịch Hà Nội, từ văn hóa, di sản cho đến các sản phẩm du lịch mới. Việc vừa tham quan, vừa tìm hiểu thông tin về các điểm đến khiến hành trình khám phá lễ hội trở nên sinh động hơn.

Bên cạnh các khu vực check-in đưa du khách về với “miền ký ức” Hà Thành xưa, các gian ẩm thực và khu trải nghiệm làng nghề thủ công cũng là điểm dừng chân "gây thương nhớ". Dạo quanh các gian hàng, du khách có thể vừa khám phá không gian ẩm thực Hà Nội nhiều đặc sản quen thuộc như trà sen, cốm làng Vòng, phở Hà Nội. Bên cạnh đó, khu trải nghiệm làng nghề thủ công cũng mang đến cơ hội để người tham quan trực tiếp tìm hiểu và thử làm một số sản phẩm thủ công truyền thống.

Gian hoạt động trải nghiệm làng nghề thủ công là nơi thu hút sự thích thú từ các bạn nhỏ.(Ảnh: Yến Trang)

Một điểm nhấn đáng chú ý của lễ hội năm nay là không gian trải nghiệm công nghệ trong quảng bá du lịch. Một số gian hàng giới thiệu nền tảng du lịch số, trải nghiệm thực tế ảo hay các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp du khách tiếp cận thông tin về di sản và danh thắng của Hà Nội bằng một cách trực quan hơn.

Không chỉ là một sự kiện văn hoá - du lịch, lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội như một điểm đến năng động, thân thiện và giàu trải nghiệm đối với du khách trong và ngoài nước.

Từ những góc check-in mang đậm dấu ấn Hà Nội, các gian hàng ẩm thực cho đến khu trải nghiệm công nghệ du lịch, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 mang đến nhiều hoạt động khiến không ít bạn ấn tượng. Sự kiện khép lại nhận về phản hồi tích cực từ du khách ở nhiều độ tuổi. Điểm gây tiếc nuối nhất có lẽ là lễ hội chỉ diễn ra vào 3 ngày cuối tuần vừa qua. Một số bạn trẻ bày tỏ mong muốn sự kiện sẽ tổ chức dày hơn, dài hơi hơn để tạo thành điểm hẹn cuối tuần không thể bỏ lỡ trong năm của giới trẻ Hà Nội.