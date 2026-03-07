Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ăn-Đi-Chill

Google News

Bản đồ "sống ảo" mùa hoa Hà Nội: Cung đường ôm hết hoa sưa - ban - phong linh

Sam (tổng hợp)

HHTO - Nếu đang thiếu hình đăng mạng xã hội và không muốn bỏ lỡ thời điểm hoa đang nở rộ đẹp nhất thì bạn "vội lên đi".

Nói ngắn gọn cho lịch trình chỉ cần nửa ngày (trong điều kiện sở hữu "phó nháy" tuyệt vời) là check-in hết từ hoa sưa, hoa ban đến phong linh là "lên phố". Góc chụp hoa phong linh nổi nhất hiện tại là ngã tư phố Hỏa Lò - Lý Thường Kiệt. Bạn có thể gửi xe ở Nhà tù Hỏa Lò hoặc một tòa nhà gần đây rồi đi bộ đến "tọa độ sống ảo". Vì cây nằm trong trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, lại mọc cao nên cách tốt nhất để bắt được góc đẹp là có bạn đi cùng để chụp "zoom in" từ bên kia đường.

phong-linh-1.jpg
Ảnh: Trọng Tài
Video: TikTok @saudo93

Tìm một góc chụp hoa ban và hoa sưa không khó! Gần như bất cứ cung đường ban nào di chuyển đến ngã tư phố Hỏa Lò - Lý Thường Kiệt, chỉ cần để ý một chút là bạn sẽ bắt gặp ít nhất một cây hoa sưa hoặc hoa ban đang nở. Bạn có thể ngẫu hứng dừng lại bên đường nếu cảm thấy có thể căn được góc chụp thú vị tại đó.

Video: TikTok @chagmihaydi

Nếu muốn "ăn chắc" hơn thì hãy di chuyển thêm một đoạn ra đường Hoàng Diệu - nơi có một hàng hoa ban đang nở rộ, cũng là một trong những tọa độ chụp ảnh trending. Vì là góc chụp hot nên nơi này đang rất đông "nàng thơ/chàng thơ" dịp cuối tuần, nên nếu muốn ảnh không bị dính người thì góc đặt cam tối ưu nhất là hắt từ dưới lên. Bức ảnh hoàn hảo nhất là khi trời trong, có nắng nhẹ.

Công viên Lê-nin ở ngay gần đó cũng đang có cây hoa sưa và hoa ban nở rộ. Nếu muốn chụp bộ hình ngát xanh hoặc chill cùng lá vàng rơi thì đây cũng là địa điểm tuyệt vời, hoàn hảo để khép lại lịch trình một ngày đi "săn hoa" ở Hà Nội.

646683690-35220880510832402-9103201854041656842-n.jpg
Ảnh: kayylin._ - nguyễn mỹ linh
hoa-ban.jpg
Nguồn: FB Trn V Chung

Đang lúc hoa đua sắc nên không khó để bạn tìm được một cây hoa sưa bung nở trắng xóa như công viên Thống Nhất, vườn Bách Thảo... hay các địa điểm quen thuộc mỗi mùa hoa những năm gần đây như khu phố Đặng Văn Ngữ, Ngoại Giao Đoàn... Năm ngoái, cây hoa sưa trước cổng vào khách sạn Sheraton ở Tây Hồ hot "rần rần". Năm nay, hoa sưa nở nở dày ở đường Thanh Niên đang "on top".

Hoa ban nở còn có thể bắt gặp ở công viên Cầu Giấy, dọc phố Trích Sài (hồ Tây), khu Eco Park... Ngoài ra, cung đường hoa phong linh nổi tiếng còn có khu vực Park City (Hà Đông). Check-in cùng lá vừng nhuốm đỏ cam ở Bốt Hàng Đậu cũng là "thủ tục" vài năm nay vào mùa này của giới trẻ Hà Nội.

cover-fb-1.jpg
Sam (tổng hợp)
#hoa sưa #hoa ban #hoa phong linh #check-in Hà Nội #địa điểm chụp hoa sưa Hà Nội #địa điểm chụp hoa phong linh Hà Nội #địa điểm chụp hoa ban Hà Nội #địa điểm chụp hoa hot

Xem thêm

Cùng chuyên mục