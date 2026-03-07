Bản đồ "sống ảo" mùa hoa Hà Nội: Cung đường ôm hết hoa sưa - ban - phong linh

HHTO - Nếu đang thiếu hình đăng mạng xã hội và không muốn bỏ lỡ thời điểm hoa đang nở rộ đẹp nhất thì bạn "vội lên đi".

Nói ngắn gọn cho lịch trình chỉ cần nửa ngày (trong điều kiện sở hữu "phó nháy" tuyệt vời) là check-in hết từ hoa sưa, hoa ban đến phong linh là "lên phố". Góc chụp hoa phong linh nổi nhất hiện tại là ngã tư phố Hỏa Lò - Lý Thường Kiệt. Bạn có thể gửi xe ở Nhà tù Hỏa Lò hoặc một tòa nhà gần đây rồi đi bộ đến "tọa độ sống ảo". Vì cây nằm trong trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, lại mọc cao nên cách tốt nhất để bắt được góc đẹp là có bạn đi cùng để chụp "zoom in" từ bên kia đường.

Ảnh: Trọng Tài

Video: TikTok @saudo93

Tìm một góc chụp hoa ban và hoa sưa không khó! Gần như bất cứ cung đường ban nào di chuyển đến ngã tư phố Hỏa Lò - Lý Thường Kiệt, chỉ cần để ý một chút là bạn sẽ bắt gặp ít nhất một cây hoa sưa hoặc hoa ban đang nở. Bạn có thể ngẫu hứng dừng lại bên đường nếu cảm thấy có thể căn được góc chụp thú vị tại đó.

Video: TikTok @chagmihaydi

Nếu muốn "ăn chắc" hơn thì hãy di chuyển thêm một đoạn ra đường Hoàng Diệu - nơi có một hàng hoa ban đang nở rộ, cũng là một trong những tọa độ chụp ảnh trending. Vì là góc chụp hot nên nơi này đang rất đông "nàng thơ/chàng thơ" dịp cuối tuần, nên nếu muốn ảnh không bị dính người thì góc đặt cam tối ưu nhất là hắt từ dưới lên. Bức ảnh hoàn hảo nhất là khi trời trong, có nắng nhẹ.

Công viên Lê-nin ở ngay gần đó cũng đang có cây hoa sưa và hoa ban nở rộ. Nếu muốn chụp bộ hình ngát xanh hoặc chill cùng lá vàng rơi thì đây cũng là địa điểm tuyệt vời, hoàn hảo để khép lại lịch trình một ngày đi "săn hoa" ở Hà Nội.

Ảnh: kayylin._ - nguyễn mỹ linh

Nguồn: FB Trn V Chung

Đang lúc hoa đua sắc nên không khó để bạn tìm được một cây hoa sưa bung nở trắng xóa như công viên Thống Nhất, vườn Bách Thảo... hay các địa điểm quen thuộc mỗi mùa hoa những năm gần đây như khu phố Đặng Văn Ngữ, Ngoại Giao Đoàn... Năm ngoái, cây hoa sưa trước cổng vào khách sạn Sheraton ở Tây Hồ hot "rần rần". Năm nay, hoa sưa nở nở dày ở đường Thanh Niên đang "on top".

Hoa ban nở còn có thể bắt gặp ở công viên Cầu Giấy, dọc phố Trích Sài (hồ Tây), khu Eco Park... Ngoài ra, cung đường hoa phong linh nổi tiếng còn có khu vực Park City (Hà Đông). Check-in cùng lá vừng nhuốm đỏ cam ở Bốt Hàng Đậu cũng là "thủ tục" vài năm nay vào mùa này của giới trẻ Hà Nội.