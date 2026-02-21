Ghé thăm hội chợ ẩm thực "mỗi năm một lần" của người Chăm theo đạo Hồi ở TP.HCM

HHTO - Hội chợ ẩm thực chào đón tháng Ramadan của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi tại TP.HCM đã chính thức mở cửa. Đây sẽ là một điểm đến thú vị để bạn có thể trải nghiệm ẩm thực cũng như những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng này dịp đầu Xuân.

Hội chợ ẩm thực Ramadan diễn ra tại khu vực thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar và các khu nhà xung quanh hẻm 157 đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng, TP.HCM). Hội chợ sẽ mở cửa từ 14 giờ đến khoảng 16 giờ hằng ngày.

Năm nay, tháng Ramadan sẽ bắt đầu vào ngày 17/2 Dương lịch (tức mùng 2 Tết Nguyên Đán). Hội chợ bắt đầu diễn ra vào ngày 18/2 Dương lịch (tức mùng 3 Tết) và kéo dài trong vòng một tháng. Đặc biệt, hội chợ chỉ diễn ra một năm một lần vào đúng dịp lễ Ramadan nên rất nhiều người sẽ đến tham quan và thưởng thức những món ăn độc đáo của nơi đây.

Khoảng 2 giờ chiều, hội chợ sẽ bắt đầu mở cửa cho các hoạt động mua bán, trải nghiệm ẩm thực.

Khu vực hẻm nhỏ được trang trí đầy sắc màu và các vật trang trí biểu tượng của đạo Hồi.

Rất nhiều món ăn từ ngọt đến mặn đều được bày bán với mức giá bình dân. Riêng với các món mặn, người Hồi giáo không sử dụng thịt heo để chế biến.

Thay vì thịt heo, các món ăn ở đây sẽ được chế biến từ các loại thịt khác như thịt bò, thịt gà,...

Những món ăn đặc sản của người Chăm như cà ri bò, tung lò mò (lạp xưởng bò) cũng được bày bán tại khu chợ.

Bánh hột mít thái, một món bánh ngọt đặc sản của khu chợ này được làm từ đậu xanh tán nhuyễn, bột và đường.

Bánh bò, bánh xếp cùng rất nhiều loại bánh ngọt khác được bày bán tại chợ.

Không chỉ đồ ăn, hội chợ còn có bán cả nước giải khát như nước sâm, nước mát đến các loại trà sữa đặc sắc.

Một quầy chè và bánh ngọt tại chợ.

Chợ cũng có bán quả chà là, một loại đặc sản rất nổi tiếng gắn liền với hình ảnh của cộng đồng người Hồi giáo ở Việt Nam và thế giới.

Một gia đình đến với khu chợ và ngồi thưởng thức các món ăn mà họ vừa mua về.

Rất nhiều vị khách đến xem và trải nghiệm không gian ẩm thực tại đây.

Không chỉ khách trong nước, còn có những vị khách nước ngoài cũng đến để có thể tham quan cũng như thưởng thức các đặc sản của khu chợ "một năm một lần" này.

Đây sẽ là một hội chợ lý tưởng tại TP.HCM để các bạn trẻ cùng ghé thăm và trải nghiệm trong dịp nghỉ Tết và khoảng đầu tháng 3 sắp tới. Tuy nhiên, vì hẻm nhỏ và thực khách có thể ghé thăm khá đông nên các bạn cần chủ động bảo quản tài sản của mình.

Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, các bạn có thể gửi xe ở đầu khu hẻm 157 và đi bộ vào sâu bên trong. Nếu sử dụng phương tiện công cộng, từ phía Bến Thành, các bạn có thể đón tuyến xe buýt số 152 (Khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất), dừng tại trạm Trường Dương Bá Trạc và đi bộ qua đường để đến hẻm 157 rồi vào trong chợ.