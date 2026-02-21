Ghé thăm hội chợ ẩm thực "mỗi năm một lần" của người Chăm theo đạo Hồi ở TP.HCM

HHTO - Hội chợ ẩm thực chào đón tháng Ramadan của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi tại TP.HCM đã chính thức mở cửa. Đây sẽ là một điểm đến thú vị để bạn có thể trải nghiệm ẩm thực cũng như những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng này dịp đầu Xuân.
Hội chợ ẩm thực Ramadan diễn ra tại khu vực thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar và các khu nhà xung quanh hẻm 157 đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng, TP.HCM). Hội chợ sẽ mở cửa từ 14 giờ đến khoảng 16 giờ hằng ngày.
Năm nay, tháng Ramadan sẽ bắt đầu vào ngày 17/2 Dương lịch (tức mùng 2 Tết Nguyên Đán). Hội chợ bắt đầu diễn ra vào ngày 18/2 Dương lịch (tức mùng 3 Tết) và kéo dài trong vòng một tháng. Đặc biệt, hội chợ chỉ diễn ra một năm một lần vào đúng dịp lễ Ramadan nên rất nhiều người sẽ đến tham quan và thưởng thức những món ăn độc đáo của nơi đây.
Đây sẽ là một hội chợ lý tưởng tại TP.HCM để các bạn trẻ cùng ghé thăm và trải nghiệm trong dịp nghỉ Tết và khoảng đầu tháng 3 sắp tới. Tuy nhiên, vì hẻm nhỏ và thực khách có thể ghé thăm khá đông nên các bạn cần chủ động bảo quản tài sản của mình.
Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, các bạn có thể gửi xe ở đầu khu hẻm 157 và đi bộ vào sâu bên trong. Nếu sử dụng phương tiện công cộng, từ phía Bến Thành, các bạn có thể đón tuyến xe buýt số 152 (Khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất), dừng tại trạm Trường Dương Bá Trạc và đi bộ qua đường để đến hẻm 157 rồi vào trong chợ.