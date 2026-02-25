Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ăn-Đi-Chill

Google News

Sân bay Liên Khương tạm đóng gần 6 tháng, du khách đi Đà Lạt cần lưu ý gì?

Linh Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Từ đầu tháng 3/2026, sân bay Liên Khương - cửa ngõ hàng không chính của Đà Lạt cũng như tỉnh Lâm Đồng sẽ chính thức tạm dừng khai thác trong gần 6 tháng để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp hạ tầng. Việc đóng cửa sân bay buộc du khách phải thay đổi lộ trình, tính toán phương án thuận tiện nếu muốn ghé thăm nơi này.

Theo thông báo của các cơ quan chức năng ngành hàng không, Sân bay Liên Khương sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động bay dân dụng từ 0h ngày 4/3/2026 đến hết ngày 25/8/2026. Thời gian đóng cửa kéo dài gần 6 tháng, bao gồm cả mùa du lịch Hè cao điểm.

Nguyên nhân là do đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn của sân bay đã khai thác trong thời gian dài, cần được đại tu, sửa chữa đồng bộ để đảm bảo an toàn khai thác và đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Trong thời gian đóng cửa, toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Sân bay Liên Khương đều tạm ngưng, bao gồm các đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số địa phương khác.

a3fdf4a8-tu-san-bay-lien-khuong-di-lam-ha-bao-nhieu-km-2359908-1766788909.jpg
Sân bay Liên Khương.

Các hãng hàng không đã thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác, hỗ trợ hành khách đổi hành trình, đổi ngày bay hoặc hoàn vé theo quy định. Đồng thời, các đường bay thay thế đến các sân bay lân cận cũng được tăng cường để giảm áp lực đi lại cho người dân và du khách.

Trong bối cảnh Liên Khương tạm đóng cửa, nhiều hành khách phía Bắc lựa chọn bay từ Hà Nội đến Nha Trang, hạ cánh tại Sân bay Cam Ranh. Đây là sân bay quốc tế có hạ tầng lớn, tần suất chuyến bay dày và độ ổn định cao. Thời gian bay từ Hà Nội đến Nha Trang khoảng 1 giờ 50 phút đến 2 giờ, thuận tiện cho việc nối tiếp hành trình đường bộ lên Đà Lạt.

dia-diem-du-lich-da-lat-thumbnail.jpg
Đà Lạt là địa điểm du lịch được nhiều du khách yêu thích.

Từ Nha Trang hoặc sân bay Cam Ranh, hành khách tiếp tục di chuyển lên Đà Lạt bằng đường bộ với quãng đường khoảng 130-140 km. Thời gian di chuyển trung bình từ 3 đến 4 tiếng, ngắn hơn đáng kể so với các tuyến đi từ Phú Yên hoặc các sân bay Tây Nguyên khác.

Hiện có nhiều tuyến xe limousine, xe khách chất lượng cao hoạt động liên tục trong ngày. Ngoài ra, hình thức thuê xe riêng đón tại sân bay Cam Ranh, trả tận nơi tại Đà Lạt cũng được nhiều gia đình và nhóm du khách lựa chọn để đảm bảo sự thoải mái.

Ngành du lịch và hàng không khuyến cáo hành khách:

- Chủ động cập nhật thông tin về thời gian đóng - mở lại Sân bay Liên Khương.

- Đặt vé máy bay và vé xe đường bộ sớm, đặc biệt vào các dịp lễ.

- Ưu tiên các sân bay có hạ tầng lớn, nhiều chuyến bay để hạn chế rủi ro hoãn, hủy chuyến.

Việc Sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác được đánh giá là cần thiết để đảm bảo an toàn lâu dài, song cũng đặt ra yêu cầu người dân và du khách phải linh hoạt hơn trong lựa chọn lộ trình đến Đà Lạt trong năm 2026.

hht1475-coverfb.jpg
Linh Lê
#Sân bay Liên Khương #Đà Lạt #du lịch Đà Lạt #nâng cấp #giao thông #đóng cửa sân bay

Xem thêm

Cùng chuyên mục