"Giải cứu" gà luộc, thịt kho hột vịt còn dư ngày Tết thành thực đơn tốn cơm

HHTO - Vốn là đặc sản "không ăn thì nhớ, ăn nhiều thì ngán" vào mỗi dịp Tết, món thịt kho tàu, thịt kho măng khiến các bạn trẻ "khóc thầm" khi phải cố gắng "giải cứu" hộ mẹ trước khi rời quê, thậm chí được mẹ đóng gói gửi mang theo đi học, đi làm. Ngoài ra, nhiều món ăn khác như bánh tét, gà luộc, chả giò, chuối,... cũng được dân mạng thích thú nghĩ cách chế biến với 7749 công thức để chống ngấy.

Sau những ngày sum họp với mâm cỗ thịnh soạn "trước cúng sau ăn", mâm cơm Tết dần trở lại nhịp sống thường ngày với món canh, rau, xào. Dẫu vậy, trên bàn ăn của mỗi nhà, hầu như nồi thịt kho tàu, kho măng, bánh chưng, bánh tét vẫn được bày ra để "tiêu thụ" cùng.

Ảnh: Như Quỳnh

Nhiều gia đình đứng trước một câu hỏi quen thuộc: Làm gì với những món ăn mang đầy ký ức nhưng không còn hấp dẫn sau những ngày đầu Xuân. Có lẽ không phải vì chúng không ngon, mà bởi mọi người đang bị quá tải với nồi thịt kho "khổng lồ", đĩa bánh chưng "đầy ụ". Từ đó, trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã rầm rộ chia sẻ câu chuyện "tái chế" đặc sản ngày Tết, từ các món cũ "trùng sinh" thành món mới để "reset vị giác".

Thịt kho tàu

Một tài khoản TikTok đã thu hút hàng triệu lượt xem khi chia sẻ hành trình "mukbang thịt kho tàu" của mình. Từ ngày đầu tiên tận hưởng trọn vị béo ngậy, thơm lừng, mềm đậm vị của từng thớ thịt, bạn chuyển sang trạng thái "có dấu hiệu ngán" và rồi "ăn không nổi" khiến dân mạng đồng cảm.

"Kiếp nạn" nồi thịt kho tàu sau Tết còn được mẹ bạn gói ghém gửi mang theo khi rời quê khiến netizen cười xỉu. Nguồn clip: @hoang.khoi.nee

Gợi ý cho món ăn "xa là thèm, gặp nhau là ngán" này, nhiều bạn chia sẻ rằng khi ăn kèm cùng dưa món, củ kiệu, củ cải ngâm chua ngọt thì có thể "ăn hoài luôn".

Netizen thích thú tiếp thêm công thức: "Mọi người đem thịt kho tàu bỏ thêm ớt và nước mắm kho quẹt lại đi, trời ơi nó bắt cơm!", "Lấy bánh tráng nhúng nước rồi cuốn với thịt, rau, chấm nước thịt ăn đảm bảo bay hết nồi thịt", "Mua bánh mì về dồn thịt, trứng, rau ngò rí vào, nhứt nách!", "Chiên cơm, xé thịt nhuyễn coi như ăn cơm chiên thịt mặn", "Thịt kho ăn không hết thì mình làm chà bông ăn luôn", "Chiên miếng bánh tét mặn, thêm miếng đồ chua, dĩa thịt kho, ngon mà không ngấy",...

Bánh chưng, bánh tét

Mỗi dịp sau Tết, những công thức "hô biến" bánh chưng, bánh tét lại viral khắp mạng xã hội. Năm nay, netizen tiếp tục "lăn vào bếp" đổi mới món bánh truyền thống mang hơi thở "quốc tế hóa". Bánh chưng, bánh tét được ép mỏng làm đế bánh pizza, chiên bằng nước, thêm nhiều topping còn dư sau Tết như thịt chà bông, thịt gà, rau củ... để món ăn thêm bắt mắt, lạ miệng.

Ngoài ra, mọi người còn "bày" nhau cách bảo quản bánh chưng lâu ngày, để sau Tết có thể ăn lại khi thèm.

Nguồn clip: @cham_do

Gà luộc

Nhiều gia đình sau khi dâng hương gà luộc ngày Tết đã sáng tạo ra nhiều cách để "giải cứu", làm đậm vị hơn cho món ăn. Một tài khoản TikTok chia sẻ công thức làm gỏi gà, với các nguyên liệu đơn giản như xoài, cà rốt, hành tím, đậu phộng và một chén nước mắm đặc sệt. Vốn là món ăn "bắt vị", dễ làm, gỏi gà được nhiều người "+1 công thức".

Nguồn clip: @hang.xoy

Dân tình còn san sẻ nhau những món mới khiến gà luộc "một màu" trở nên đa sắc: "Làm gà sốt tương, bao ngon", "Gà luộc đã biến thành gà sốt cay ngọt", "Nướng gà - nếu sợ khô thì nướng nhiệt độ thấp với ướp đẫm sốt lên (nên nướng nguyên con để đỡ khô). Nhiệt độ tầm 150 - 160 trong tầm 7 - 10 phút là được rồi", "Làm thử súp gà đi, súp ngập topping gà sợi, ngô ngọt, cà rốt hạt lựu, nấm hương với trứng".

Nguồn clip: @wecookeveryday

Cùng với gà, chả giò cũng được sơ chế làm gỏi có đủ vị ngọt, chua, mặn cực tốn cơm. Nguồn clip: @hang.xoy

Chuối chín

Cùng với các loại trái cây trên mâm ngũ quả ngày Tết, chuối khi hạ cỗ, chín vàng ươm nhưng ăn không kịp cũng được mọi người biến tấu thành các loại bánh. Đó có thể là bánh chuối hấp đơn giản, chỉ cần trộn chuối với bột năng đem hấp hoặc nướng; món chuối chiên, bánh chuối nướng yến mạch, kem chuối. Ngoài ra, nhiều người còn cắt thành lát mỏng, phơi khô tẩm đường để dành ăn dần.