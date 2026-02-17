Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Sưởi ấm trái tim

Google News

Giữa cuộc sống bận rộn, có phải bạn đang quên dần Những Món Ăn Nuôi Ta Lớn?

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Khi năm cũ sắp qua, chúng ta thường có cảm giác hoài niệm nhắc lại chuyện xưa cũ. Vậy bạn có còn nhớ hương vị những món ăn đã gắn bó với mình suốt thời thơ ấu, mang theo bao kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào bên bà bên mẹ?

Mỗi món ăn đều mang theo rất nhiều câu chuyện. Khi ăn, bạn không chỉ cảm nhận hương vị, kết cấu món ăn, nhìn ngắm sắc màu của nó, mà còn nhớ lại mình đã từng ăn món này ở đâu, với ai, trong một không gian thế nào, khi ấy mình đang buồn hay vui, trời đang là mùa Đông hay mùa Hạ. Vì thế, ăn uống luôn mang lại niềm vui cho con người. Tâm trạng buồn, nhâm nhi một món ăn ngon có thể giúp bạn thấy dễ chịu hơn nhiều.

mon-an-3.jpg
Những món ăn ấu thơ luôn gắn với những ký ức ngọt ngào

Và những món ăn đã cùng chúng ta lớn lên, luôn chứa đựng nhiều ký ức nhất. Khi đã trưởng thành, khi đã nếm nhiều của ngon vật lạ, đã thưởng thức ẩm thực khắp thế giới, bạn có còn nhớ hương vị những món ăn tuổi thơ, do chính tay bà tay mẹ nấu cho mình?

Xuất phát từ những cảm xúc và suy tư này, ba tác giả đầu bếp Nguyễn Mạnh Hùng, nhà báo Phạm Trung Tuyến, nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy đã cùng thực hiện cuốn sách Những Món Ăn Nuôi Ta Lớn, như một cuốn phim đưa bạn nhìn lại ấu thơ của mình.

mon-an-7.jpg
mon-an-8.jpg
Chỉ là món ăn dân dã bình dị mà gợi được bao nhiêu kỷ niệm

Mở từng trang sách, người đọc có thể sẽ thắc mắc sao những món được giới thiệu lại cơ bản, đơn sơ và thân thuộc quá? Từ bát canh rau ngọt lành tới món thịt rang đậm đà, từ đĩa cá kho nâu óng tới món tép rang khế thơm nức, từ bát cháo ngọt lịm tới cơm rang vàng ươm. Tất cả đều bình dị, dân dã, là hương vị quê nhà mà đã lâu rồi chúng mình chưa được nếm lại.

mon-an-10.jpg
Đầu bếp Nguyễn Mạnh Hùng gợi lại ký ức xưa bằng món ăn quen thuộc

Và khi xem đến trang cuối cùng, chúng ta có thể hình dung được ngay về mâm cơm truyền thống của người Việt, cũng như thói quen nương theo mùa màng trời đất, mùa nào thức nấy. Nhờ thiên nhiên ban tặng, bữa cơm người Việt rất nhiều rau xanh. Cuộc sống gắn bó với ruộng đồng khiến cho các thức cua ốc cá tôm từng chiếm phần lớn trong các bữa ăn gia đình. Những tháng ngày khó khăn khiến người Việt đầy sáng tạo trong việc lưu trữ thực phẩm, trong việc chế biến để tận dụng tối đa nguyên liệu, và làm mới những thức món quen.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#ẩm thực Việt Nam #hương vị quê nhà #sách ẩm thực #Những Món Ăn Nuôi Ta Lớn #đầu bếp Nguyễn Mạnh Hùng #nhà báo Phạm Trung Tuyến #nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục