Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ: Đậm đà phong vị mùa Xuân, đong đầy ký ức trong trẻo

HHTO - "Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ" với những trang viết đậm đà hương vị ngày Xuân, mang đến những câu chuyện ấm áp, những bài thơ hay về Tết, dẫn dắt người đọc tham gia hành trình khám phá di sản, cùng khám phá những phong vị cổ truyền trong những ngày đào mai nở rộ. Mỗi tác phẩm cho bạn đọc nhỏ tuổi một trải nghiệm mới đồng thời chạm đến kí ức trong trẻo nhất trong mỗi người lớn.

Đã thành lệ quen, trước thềm Tết Nguyên Đán hằng năm, NXB Kim Đồng lại cho ra mắt ấn phẩm Nhâm Nhi Tết đượm vị mùa Xuân.

Năm nay, Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ là một tuyển tập đặc sắc gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc được sáng tác bởi nhiều tác giả, họa sĩ dành trọn cảm hứng cho mùa xuân và linh vật Ngựa của năm Bính Ngọ.

Cuốn sách mở ra một không gian Tết Việt Nam đa thanh sắc từ bếp lửa bánh chưng, chén chè xanh ngày Tết, những kí ức tuổi thơ êm đềm, đến tranh dân gian, lễ hội đua ngựa và những dấu mốc lịch sử của dân tộc gắn với năm Ngọ.

Xuyên suốt các trang sách là hình ảnh con ngựa, biểu tượng của sự bền bỉ, tự do, trung thành và khát vọng vươn xa, được thể hiện sinh động qua văn chương, hội họa và từ vốn cổ cha ông.

Không khí Tết lan tỏa qua từng trang viết, qua những câu chuyện ấm áp, nhân hậu như Khách lạ đêm giao thừa (Cao Nguyệt Nguyên), Dừa cạn ở nhờ (Mộc An), Kỉ niệm của bé Xí (Đỗ Thị Phương Nhi), hay giàu chất tưởng tượng, xúc cảm gia đình trong Chú ngựa có cánh (Nguyễn Dương Quỳnh), truyện tranh Bánh Tết của Ngựa Bơ (Múc).

Chùm thơ Tết tạo nên nhịp điệu xuân trong trẻo với những sáng tác quen thuộc và mới mẻ như Tuổi Ngựa (Xuân Quỳnh), Mùa xuân trong mắt bé (Hương Minh Tuyết), Nắng xuân (Bùi Minh Huế), Xuân này, lần đầu mặc áo dài (Lê Minh Quốc), Vè năm mới (Nguyễn Quỳnh Mai), cùng bản dịch thơ Bồ công anh xinh xắn (Frances Ellen Watkins Harper, Hoàng Thu Phương dịch).

Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ còn dẫn dắt người đọc trở về với những phong vị Tết truyền thống qua các tản văn, truyện kí giàu chiều sâu cảm xúc như: Đã nghe hương cốm tan vào gió xuân (Trần Văn Thiên), Chén chè xanh, Tết ngọt lành (Hàn Dương), nơi ký ức gia đình, ẩm thực Tết và nếp sống Việt được khắc họa tinh tế, chậm rãi.

Theo vó ngựa, mời bạn tham gia hành trình khám phá di sản qua Đặc sắc bao điệu múa ngựa dọc miền đất nước (Phạm Ngọc Tuân), Độc đáo tranh dân gian Bắc Bộ (Nguyễn Thị Thu Hòa), Kị sĩ chân đất ở Bắc Hà (Mỹ Hạnh), hay những câu chuyện lịch sử như Lam Sơn thần mã (Thành Châu), Ngày xưa có một thần đồng (Lê Vân).

Cùng với đó, tuyển tập còn mang đến những phút giây chiêm nghiệm, thưởng xuân trong âm nhạc, hội họa qua các bài kí Một mùa xuân nho nhỏ (Phạm Xuân Dũng), Tranh vẽ trẻ em của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm (Vũ Thị Hằng), và những lát cắt lịch sử giàu giá trị giáo dục trong Những năm Ngọ kể chuyện: Từ cậu bé Cung đến Chủ tịch Hồ Chí Minh (Thu Huyền).

Điểm nổi bật của Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ nằm ở cách tiếp cận đa thế hệ. Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ lấy bạn đọc nhỏ là trung tâm nhưng đồng thời hướng tới trải nghiệm đọc chung của cả gia đình. Mỗi tác phẩm cho bạn đọc nhỏ tuổi một trải nghiệm mới đồng thời chạm đến kí ức trong trẻo nhất trong mỗi người lớn.