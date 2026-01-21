Muốn gặp tổng tài giỏi như Tiêu Trĩ Vũ, hãy nỗ lực không ngừng như Hồ Tu

HHTO - Phim ngôn tình Yết Hí có thể chưa bùng nổ về lượt người xem hoặc thảo luận, nhưng nữ chính Hồ Tu lại giành được rất nhiều thiện cảm từ khán giả. Bởi cô gái nào cũng nên có một phần nỗ lực như Hồ Tu.

Đã có quá nhiều phim ngôn tình xây dựng nữ chính như một cô nàng hậu đậu, suy nghĩ đơn giản, hay gây chuyện nhưng lại may mắn được nam chính chú ý đến. Từ đó mà nữ chính có làm hỏng việc gì đã có nam chính an ủi chịu trách nhiệm thay và kết quả là đến tận cuối phim, khán giả thấy cô chẳng có tiến bộ hay trưởng thành hơn.

Hồ Tu phim Yết Hí là một mẫu nữ chính rất khác biệt

Nhưng các phim ngôn tình gần đây không còn phủ màu hồng cổ tích cho cuộc đời nữ chính nữa. Họ đối mặt nhiều khó khăn, trải qua vất vả, biết rõ sự khắc nghiệt của cuộc sống nên dù vẫn giữ tính cách lạc quan mạnh mẽ, họ không thể mãi vô tư lự, hồn nhiên yêu đời mà hành động và suy nghĩ chín chắn hơn.

Cô phải gác lại ước mơ du học vì hoàn cảnh gia đình

Như Hồ Tu của Yết Hí đã từng lao vào học hành, nuôi ước mơ đi du học để trở thành kiến trúc sư tài năng, xây tặng bố mẹ một căn nhà thật đẹp. Nhưng khi gia đình gặp biến cố, Hồ Tu đã chấp nhận thực tại, từ bỏ kế hoạch du học để ưu tiên chữa bệnh cho bố. Hiểu mình cần một công việc để có tiền ngay chứ không thể mãi chờ đợi làm kiến trúc sư, Hồ Tu nhận việc trợ lý, cả ngày bận rộn với những công việc lặt vặt và bị đồng nghiệp chèn ép.

Cô gái nhỏ nhiều lần buồn bã

Nhưng cô không vì thế mà từ bỏ đam mê. Vừa đi làm, Hồ Tu vẫn nộp hồ sơ vào các công ty kiến trúc và khi có cơ hội, Hồ Tu sẵn sàng từ bỏ vị trí trợ lý giám đốc của tập đoàn lớn để đi làm nhân viên thiết kế. Hồ Tu không tự cao đến mức chẳng dám thừa nhận khuyết điểm, nhưng cũng không tự ti đến độ biến mình thành số 0.

Hồ Tu không bao giờ từ bỏ đam mê

Hồ Tu có chính kiến rõ ràng, xác định đi làm là để khẳng định khả năng của mình, theo đuổi ước mơ làm kiến trúc sư chứ không biến mình thành nàng Lọ Lem hẹn hò với giám đốc và không làm gì nữa. Đã trải qua nhiều bất trắc, nên Hồ Tu luôn quan điểm gặp con đường không đi tiếp được thì sẽ tìm đường khác, lỡ xỏ chân vào đôi giày không thoải mái thì sẽ đổi đôi khác.

Tính cách mạnh mẽ, suy nghĩ độc lập đã giúp Hồ Tu được cả hai tổng tài yêu mến. Và khán giả xem phim Yết Hí cũng không thể thờ ơ trước một cô gái nỗ lực không ngừng nghỉ.