Đi ăn Tết khắp Việt Nam qua các trang sách đẹp và ý nghĩa dành cho thiếu nhi

HHTO - Những cuốn sách hay về Tết mời các bạn độc giả nhí đi ăn Tết trên khắp Việt Nam, mang đến chuyến du Xuân qua trang sách - nơi mỗi điểm đến mở ra một không khí khác biệt. Qua đó, chúng mình có dịp khám phá sự diệu kì và ấm áp của Tết, của mùa đoàn viên.

Trên dải đất hình chữ S, không khí đón Tết ở mỗi miền lại mang những dáng vẻ khác nhau: Có nơi rộn ràng chợ nông sản trên thuyền ghe, có nơi tiếng đàn hòa cùng tiếng ca giữa trùng khơi, có nơi làng chài rầm rì tiếng sóng, có nơi lưu giữ những nét văn hóa giao thoa độc đáo.

Chính từ những khác biệt đầy yêu thương ấy, bộ sách tranh Tết tuổi thơ ra đời với mong muốn gìn giữ và chia sẻ những kí ức đẹp đẽ về Tết cho các bạn đọc nhỏ tuổi. Bộ sách hiện đã ra mắt 5 tựa: Tết ở thị trấn biển, Tết ngoài đảo xa, Tết ở cù lao xanh, Tết ở Chợ Lớn và Bà ngoại trên mây.

Với lời văn trong trẻo, hình ảnh ấm áp và sự nghiên cứu tỉ mỉ về văn hóa từng vùng miền, Tết tuổi thơ mời các bạn đọc nhí đi ăn Tết trên khắp Việt Nam, mang đến chuyến du Xuân qua trang sách - nơi mỗi điểm đến mở ra một không khí Tết khác biệt.

Các bạn nhỏ được đón Tết ngoài đảo Song Tử Tây (Trường Sa), nơi bánh chưng được gói bằng lá bàng vuông, nơi buổi chào cờ sáng mùng Một diễn ra trang nghiêm giữa biển trời bao la.

Đó còn là những ngày Tết bình dị ở thị trấn biển miền Trung, vang tiếng hát bài chòi rộn ràng gắn kết xóm làng. Hay là Tết ở cù lao xanh miền Tây Nam Bộ với đòn bánh Tét tạo hình chữ Phúc - Lộc - Thọ trong nhân bánh, trái dưa hấu dán giấy đỏ mang đậm hồn miệt vườn sông nước.

Đặc biệt, bạn đọc còn được trải nghiệm Tết ở Chợ Lớn - nơi không khí Tết của người Hoa hiện lên qua bữa “tiệc cuối Nha”, mâm cúng đoàn viên, tục lệ “thắp nén nhang đầu” đêm giao thừa và lễ cúng khai niên sáng mùng Hai.

Trong các cuốn sách Tết, hai cuốn tương tác: Gói bánh chưng nào!, Bày mứt Tết nào! được thiết kế dành riêng cho các bạn nhỏ từ 2 tuổi, in trên chất liệu giấy carton cứng cáp, bo góc an toàn.

Bộ sách mang đến trải nghiệm cho các bé tự do kết hợp các loại lá, gạo nếp, nhân bánh để tạo nên những chiếc bánh chưng độc đáo, hoặc sáng tạo ra những hộp mứt Tết phong phú hương vị ba miền. Bên cạnh đó, hai cuốn sách này còn mở ra cho bé một “kho” từ vựng thú vị về chủ đề món ăn ngày Tết: Các loại lá, gạo nếp, nhân bánh, hạt, mứt, ô mai...

Tuyển tập Nhâm nhi Tết Bính Ngọ với 21 sáng tác Thơ - Văn - Nhạc - Họa chủ đề Xuân và Tết của nhiều tác giả dành riêng cho các bạn đọc nhí. Theo bước chân bạn Ngựa -linh vật của năm mới, chúng mình sẽ cùng trải nghiệm không khí mùa Xuân náo nức, nhộn nhịp khắp dọc miền đất nước.

Qua đó, Nhâm nhi Tết Bính Ngọ mở ra những khám phá thú vị về nét văn hóa độc đáo, sinh động từ xa xưa đến hiện đại, cùng độc giả nhí tha hồ thả trí tưởng tượng trong những câu chuyện siêu sáng tạo của các cây bút trẻ.

Đặc biệt, mùa Tết năm nay, NXB Kim Đồng còn giới thiệu tập Truyện “cổ Tết” hiện đại, nơi chúng mình có thể gặp Tết diệu kì trong những món ăn, trong lúc ngủ khò, hay lúc dọn nhà.

Truyện “cổ Tết” hiện đại mang đến những câu chuyện về phong tục, tập quán được kể với ngôn ngữ mới mẻ, được bật mí là sẽ khiến các bạn nhỏ “thả tim” Tết quanh năm suốt tháng, thêm yêu mùa đoàn viên.

Trong cuốn Tết và Mẹ của tác giả Nguyễn Dương Quỳnh, kể câu chuyện một cô gái xuyên không về lại chính mình năm bảy tuổi, từ đó trải nghiệm mọi thứ thời thơ ấu với cái nhìn chín chắn, trưởng thành hơn. Đây cũng là cơ hội để cô tìm lại những yêu thương đã mất và tự thấu hiểu chính mình.

Xuyên suốt tác phẩm là không khí náo nức chuẩn bị đón Tết ở thị trấn nhỏ Nam Trung Bộ thuở vẫn còn đơn sơ và giản dị, trẻ con háo hức chơi Tết, ăn đồ ăn ngon còn người lớn bộn rộn lo sửa sang, dọn dẹp. Ngày cuối năm bận rộn lo toan và cũng đầy hồi hộp chờ khoảnh khắc Tết đến Xuân về cũng là dịp nhắc nhở mỗi người về với gia đình và mở lòng với người thân.