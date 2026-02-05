Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Sưởi ấm trái tim

Google News

Gửi bạn, người bình thường - trang sách cho những người bình thường hạnh phúc

Hoài kể chuyện hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tác giả của “Gửi bạn, người bình thường” là Hoài kể chuyện hoài, cũng là người đứng sau chuyên mục “Ở đâu than dữ, ở đây thư giãn” trên báo Hoa Học Trò.

"Truyền thông đang kể cho chúng ta nghe quá nhiều câu chuyện về những người vĩ đại đến mức mọi người nghĩ nếu không vĩ đại, chúng ta sẽ chỉ là một kẻ thất bại". Năm 2017, sau khi nghe tâm sự này của anh Hoàng Lê Giang, mình cặm cụi viết một bài viết tên Gửi bạn, người bình thường. Đó là bài viết đầu tiên mà, sau này mình mới biết gọi đúng thuật ngữ, blog Hoài này "viral", "thoát vòng" với rất nhiều nghìn likes.

dscf1289.jpg

Đã qua gần một thập kỷ từ ngày ấy, mình từ một cô bé chập chững bước vào Đại học, rồi bỏ Đại học, đi làm, nghỉ làm, học lại. Cuộc đời cứ trôi đi như vậy. Sẽ có lúc thấy mình có vẻ cũng đạt được thành tích gì hay ho đấy, có lúc chẳng biết nên sống tiếp thế nào, có lúc nhìn quanh thấy ai cũng vĩ đại hơn mình - một người bình thường.

img-8531-1.jpg

Năm 2018, chị Thu An (đại diện công ty phát hành sách) giúp mình ký hợp đồng xuất bản đầu tiên. Năm này qua năm khác, chị hỏi mãi là xong chưa, nhưng tác giả thì không dám xong vì cứ luôn thấy đời mình bình thường quá, không có gì "đủ hay" để trở thành "tác giả sách" cả.

Điều khác biệt duy nhất là qua mỗi năm, tác giả lại học được những bài học khác nhau để yêu quý cuộc đời sao-mà-bình-thường-quá của mình hơn, đủ để nhận ra rằng, mỗi câu chuyện mình gặp thật ra đều giúp mình thấy chẳng ai cần phải vĩ đại mới được hạnh phúc.

dscf1306.jpg

Đây là quyển sách cho những người bình thường như tác giả, những người không vào Ivy League với học bổng toàn phần, không chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới. Đây là quyển sách cho những ai đang đi trên hành trình bình thường, gặp những chuyện mà người bình thường sẽ gặp: thất tình, điểm thấp, mệt mỏi với công việc, tự ti, sợ hãi, học cách không sợ, so sánh với người khác, cãi nhau với ba mẹ, nỗ lực thực hiện ước mơ.

Ở đây không có anh hùng kể lại bí quyết thành công. Ở đây chỉ có 7 năm sống trong cuộc đời bình thường và những câu chuyện be bé, như là làm cách nào để vượt qua thất tình, làm cách nào để bớt tự ti, làm thế nào khi bị… điểm thấp, để bạn biết rằng đâu đó trên thế giới này, có một người bình thường là tác giả cũng đang ngày ngày chiến đấu với thế giới. Giống như bạn.

img-8455-vsco.jpg

Nếu bạn là người bình thường, đây là quyển sách dành cho bạn. Cho những ngày ta cảm thấy đời quá nhiều bão giông, cho những ngày mệt mỏi và những ngày so sánh mình với người khác, nghĩ rằng đời mình chưa đủ “đặc biệt”.

Hy vọng quyển sách sẽ đồng hành cùng bạn cho những giờ phút như vậy, để giúp bạn sống tiếp và nhận ra từng ngày ta sống trên cuộc đời bình thường này đều đã là điều kỳ diệu.

Nhà Hoa x tác giả Hoài dành tặng 3 quyển sách Gửi bạn, người bình thường cho 3 bạn đọc may mắn. Bạn hãy gửi email với tiêu đề “Nhận sách Gửi bạn, người bình thường”, nội dung email là họ tên, địa chỉ, số điện thoại về hộp thư: cohoiquatanghht@gmail.com để có cơ hội nhận sách. Những bạn may mắn sẽ được nhà Hoa liên hệ qua SĐT và gửi quà. Nhanh tay vì số lượng có hạn nhé!

image-2.jpg
Hoài kể chuyện hoài
#sưởi ấm trái tim #hạnh phúc #cuộc sống bình thường #tác giả Hoài #chuyện đời thường #đọc sách #Hoài kể chuyện hoài

Xem thêm

Cùng chuyên mục