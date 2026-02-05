Gửi bạn, người bình thường - trang sách cho những người bình thường hạnh phúc

HHTO - Tác giả của “Gửi bạn, người bình thường” là Hoài kể chuyện hoài, cũng là người đứng sau chuyên mục “Ở đâu than dữ, ở đây thư giãn” trên báo Hoa Học Trò.

"Truyền thông đang kể cho chúng ta nghe quá nhiều câu chuyện về những người vĩ đại đến mức mọi người nghĩ nếu không vĩ đại, chúng ta sẽ chỉ là một kẻ thất bại". Năm 2017, sau khi nghe tâm sự này của anh Hoàng Lê Giang, mình cặm cụi viết một bài viết tên Gửi bạn, người bình thường. Đó là bài viết đầu tiên mà, sau này mình mới biết gọi đúng thuật ngữ, blog Hoài này "viral", "thoát vòng" với rất nhiều nghìn likes.

Đã qua gần một thập kỷ từ ngày ấy, mình từ một cô bé chập chững bước vào Đại học, rồi bỏ Đại học, đi làm, nghỉ làm, học lại. Cuộc đời cứ trôi đi như vậy. Sẽ có lúc thấy mình có vẻ cũng đạt được thành tích gì hay ho đấy, có lúc chẳng biết nên sống tiếp thế nào, có lúc nhìn quanh thấy ai cũng vĩ đại hơn mình - một người bình thường.

Năm 2018, chị Thu An (đại diện công ty phát hành sách) giúp mình ký hợp đồng xuất bản đầu tiên. Năm này qua năm khác, chị hỏi mãi là xong chưa, nhưng tác giả thì không dám xong vì cứ luôn thấy đời mình bình thường quá, không có gì "đủ hay" để trở thành "tác giả sách" cả.

Điều khác biệt duy nhất là qua mỗi năm, tác giả lại học được những bài học khác nhau để yêu quý cuộc đời sao-mà-bình-thường-quá của mình hơn, đủ để nhận ra rằng, mỗi câu chuyện mình gặp thật ra đều giúp mình thấy chẳng ai cần phải vĩ đại mới được hạnh phúc.

Đây là quyển sách cho những người bình thường như tác giả, những người không vào Ivy League với học bổng toàn phần, không chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới. Đây là quyển sách cho những ai đang đi trên hành trình bình thường, gặp những chuyện mà người bình thường sẽ gặp: thất tình, điểm thấp, mệt mỏi với công việc, tự ti, sợ hãi, học cách không sợ, so sánh với người khác, cãi nhau với ba mẹ, nỗ lực thực hiện ước mơ.

Ở đây không có anh hùng kể lại bí quyết thành công. Ở đây chỉ có 7 năm sống trong cuộc đời bình thường và những câu chuyện be bé, như là làm cách nào để vượt qua thất tình, làm cách nào để bớt tự ti, làm thế nào khi bị… điểm thấp, để bạn biết rằng đâu đó trên thế giới này, có một người bình thường là tác giả cũng đang ngày ngày chiến đấu với thế giới. Giống như bạn.

Nếu bạn là người bình thường, đây là quyển sách dành cho bạn. Cho những ngày ta cảm thấy đời quá nhiều bão giông, cho những ngày mệt mỏi và những ngày so sánh mình với người khác, nghĩ rằng đời mình chưa đủ “đặc biệt”.

Hy vọng quyển sách sẽ đồng hành cùng bạn cho những giờ phút như vậy, để giúp bạn sống tiếp và nhận ra từng ngày ta sống trên cuộc đời bình thường này đều đã là điều kỳ diệu.