Côn Đảo, Cao Bằng, Mai Châu lọt danh sách 10 điểm đến thân thiện tại Việt Nam

HHTO - Giữa mùa du lịch đang nở rộ, những điểm đến được đánh giá "5 sao" của Việt Nam được trải dài từ Bắc vào Nam. Du khách có thể tha hồ lựa chọn như Hội An, Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha…

Mới đây, danh sách "Những điểm đến thân thiện nhất thế giới" trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14 do Booking.com công bố thu hút sự chú ý của tín đồ du lịch.

Bằng việc thực hiện thống kê số liệu khách quan, dựa trên các tiêu chuẩn của BTC, danh sách các điểm đến năm nay phác họa một bức tranh sinh động về du lịch Việt Nam. Top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026 được trải dài từ Bắc vào Nam. Trong đó, Hội An trở thành tọa độ "được lòng" đông đảo du khách nhất.

Phố cổ Hội An chào đón khách du lịch trong nước và quốc tế. - Ảnh: Hoài Thương

Các địa điểm "non nước hữu tình" hiếu khách tiếp theo gồm Mai Châu, Cù Lao Thu (đảo Phú Quý), Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha, Đà Lạt, Phú Quốc, Cao Bằng.

Du khách không chỉ "đổi gió" với tiết trời se lạnh ở Đà Lạt mà còn được thỏa sức "sống ảo" với nhiều góc chụp đẹp tại đây. - Ảnh: Như Quỳnh

Các điểm du lịch nghỉ dưỡng có biển sôi nổi hơn vào dịp mùa Hè. - Ảnh: BTC

Những địa điểm núi non hùng vĩ nằm phía Bắc nước ta. - Ảnh: BTC

Kết quả cho thấy, từ phố cổ mang vẻ đẹp vượt thời gian, núi non hùng vĩ đến những bờ biển trong xanh đều giữ chân du khách. Cùng với cảnh sắc do thiên nhiên ban tặng, một điểm chung là tinh thần hiếu khách, đôn hậu của người dân trở thành "đặc sản" khó phai. Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của đơn vị tổ chức giải thưởng, đánh giá: "Một điểm đến được định nghĩa không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên hay di sản văn hóa mà còn bởi sự chân thành của con người nơi đó. Dù là người chủ nhà đang gìn giữ từng nếp nhà cổ kính ở Hội An hay cộng đồng địa phương ở Hà Giang và Mai Châu đang giang tay đón khách vào cuộc sống thường ngày của mình, chính họ mới là những người tạo nên những trải nghiệm mà du khách nhớ mãi, kể cả khi hành trình của họ đã khép lại".

Bên cạnh việc gọi tên những địa điểm du lịch hút khách, giải thưởng năm nay cũng phân tích về loại hình lưu trú được du khách ưu tiên lựa chọn. Trong đó, khách sạn truyền thống vẫn được khách du lịch ưu tiên, theo sau là loại hình căn hộ, homestay, căn hộ khách sạn và villa, phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trong việc tìm kiếm những không gian lưu trú đặc sắc, mang đậm bản sắc địa phương.

Còn xét trên thế giới, căn hộ là loại hình lưu trú đạt giải nhiều nhất, tiếp theo là nhà nghỉ dưỡng và sau đó mới là khách sạn truyền thống. Xu hướng này cho thấy sự quan tâm bền vững của du khách trên toàn thế giới về những không gian lưu trú độc đáo, giàu hồn cốt và thể hiện rõ bản sắc vùng miền.

Với nhu cầu du lịch tăng cao, hoạt động kinh doanh khách sạn, homestay cũng được chú trọng. - Ảnh: Như Quỳnh

Với giới trẻ yêu thích du lịch, trước khi khởi hành, họ dành thời gian tìm kiếm, chọn lựa khá kỹ về nơi "nghỉ lưng" sau một ngày khám phá vùng đất mới. Bên cạnh tiêu chí "vừa ví tiền", họ còn lưu tâm đến cách bày trí, không gian gần gũi để có thể tận hưởng không khí "thật nhất" trong chuyến phiêu lưu.