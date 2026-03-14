Lên ngay "kèo thơm", khám phá những tọa độ văn hóa nghệ thuật trải khắp Việt Nam

HHT - Đừng để chiếc áo dài xinh xắn chỉ nằm yên trong tủ sau kỳ nghỉ Tết. Hãy lên ngay “kèo thơm” cho cả năm 2026 với 4 tọa độ văn hóa nghệ thuật trải dài từ Bắc vào Nam nhé!

Dạ khúc ánh sáng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội)

Nếu có một buổi tối ở Hà Nội mà bạn chưa biết đi đâu, hãy thử rẽ vào Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - nơi khoác lên mình một diện mạo rất khác khi thành phố lên đèn. Không còn nắng gắt hay dòng người vội vã, ánh đèn vàng của bảo tàng càng làm nổi bật từng hiện vật và đường nét hội họa trên nền đêm u huyền, lãng mạn. Chỉ cần bước chậm lại một chút, bạn sẽ thấy bảo tàng không hề “khó gần” như mình từng nghĩ.

Kiến trúc bảo tàng càng nổi bật khi về đêm (Nguồn: Fanpage: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Trong khuôn viên bảo tàng, bạn có thể tự tay vẽ một bức tranh dân gian Đông Hồ, chạm vào nhịp điệu lao động, sinh hoạt của người Việt xưa qua từng nét mộc trên tranh khắc gỗ. Hay tỉ mỉ làm một chiếc đèn lồng bằng giấy dó để hiểu vì sao ánh sáng, hình ảnh và thủ công luôn gắn bó mật thiết trong đời sống văn hóa truyền thống. Xen giữa không gian ấy là những gian hàng lưu niệm nhỏ để bạn sưu tập mang về.

Trải nghiệm Vẽ tranh Đông Hồ mini (Nguồn: Fanpage: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Chúng mình còn có thể trò chuyện, hỏi đáp cùng các họa sĩ để mở khóa câu chuyện phía sau tác phẩm trong tiếng nhạc hòa tấu từ các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng là nơi lưu giữ 9 bảo vật quốc gia.

Không gian bên trong bảo tàng lên hình lung linh hơn với nền đen và ánh đèn (Nguồn: Fanpage: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Dành cho hội chưa thể “cất cánh” đến Thủ đô, bạn có thể tham quan 3D Virtual Tour, khám phá bảo tàng thực tế ảo trên website https://vnfam.vn. Không chỉ trưng bày những hiện vật theo chủ đề Chặng đường phát triển, Đất nước - Con người Việt Nam, chúng mình còn có thể quan sát từ xa đến gần các tác phẩm hội họa, nghe giọng đọc thuyết minh tự động về hoàn cảnh ra đời, phân tích phong cách nghệ thuật của tác giả và giải mã ý nghĩa của từng bức tranh.

Các bức tranh trong bảo tàng số (Nguồn: Fanpage: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Thái Học, Phường Ba Đình, Hà Nội

Lịch mở hoạt động: 8:00 thứ Sáu cuối cùng mỗi tháng

Giá vé: 250K

GOm show (Hà Nội) mở hội Xuân, nghe gốm hát

Chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm vài bước chân, GOm Show là một trải nghiệm hiếm có giữa lòng thủ đô để bạn có thể lắng nghe những câu chuyện nguồn cội được kể lại qua những loại nhạc cụ truyền thống thô mộc, nguyên sơ.

Sân khấu mãn nhãn, ấm cúng với âm nhạc, trang phục truyền thống. (Ảnh: Fanpage GOm Show)

Dự án nghệ thuật GOm Show mở ra một thế giới nơi những chiếc chum, vại, bình, lọ quen thuộc của người Việt bước ra khỏi góc bếp, góc sân để trở thành nhạc cụ. Trong nhiều đêm diễn của GOm Show tại rạp Khăn Quàng Đỏ, gốm không chỉ là dụng cụ trình diễn mà còn mang theo ký ức của đất, của lửa và thời gian, kết nối con người với thiên nhiên và lịch sử.

Bạn có thể chạm và gõ thử các nhạc cụ (Ảnh: Fanpage GOm Show)

Đặc biệt, toàn bộ dàn nhạc cụ trong GOm đều độc nhất vô nhị khi được chế tác thủ công bởi nhóm Đàn Đó - những nghệ sĩ đã dành gần 15 năm lặng lẽ đi khắp các vùng đất để gom nhặt, chắt lọc và giữ gìn bản sắc địa phương. Không gian âm nhạc ấy càng trở nên sâu lắng khi GOm kết hợp gốm và tre, cùng chất liệu âm nhạc từ các dân tộc như M’nông, Lô Lô, Hà Nhì, Ê Đê.

Sân khấu mãn nhãn, ấm cúng với âm nhạc, trang phục truyền thống (Ảnh: Fanpage GOm Show)

Địa chỉ: Rạp Khăn Quàng Đỏ - 36 Lý Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lịch mở hoạt động: 19:30 - 21:30 Thứ Năm - Thứ Sáu

“Hẹn hò” với dải ngân hà tại Đài thiên văn Nha Trang (Khánh Hòa)

Bạn có mê quả cầu màn hình LED khổng lồ ở Las Vegas (Mỹ)? Nếu có, Nhà Chiếu Hình Vũ Trụ của Đài thiên văn Nha Trang (Khánh Hòa) đích thị là một “idol quốc nội” đưa bạn đắm chìm vào cuộc du hành khám phá thiên hà với màn chiếu 3D với 6 máy chiếu có độ phân giải nét căng. Còn gì tuyệt vời hơn khi ghé thăm Mũi Đôi và ngắm bầu trời phía Đông Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa!

Nhà chiếu hình vũ trụ (Nguồn: Đài thiên văn Nha Trang - Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)

Sáng sớm, “đoàn mình” có thể sử dụng kính thiên văn nhỏ để ngắm địa vật và Mặt trời và xem các bộ phim khoa học vũ trụ như “Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Schnuppes”, “Cuộc đua tới Trái Đất”, “Dưới ánh Mặt trời”, “Những đường biên giới”. Đặc biệt, những bom tấn điện ảnh tại Đài thiên văn Nha Trang còn là chân ái cho hội đa ngôn ngữ khi bạn có thể lựa suất chiếu tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng Nga dựa theo lịch chiếu phim trong tuần.

Kính thiên văn nhỏ (Ảnh: Đài thiên văn Nha Trang - Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)

Nếu thời tiết ưu ái, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm sự thay đổi vị trí các thiên thể trên bầu trời qua kính thiên văn lớn. Như cuối tháng Tư này, bạn có thể ngắm mưa sao băng Lyrids đấy! Còn chần chờ gì nữa mà không lưu ngay lịch thiên văn năm 2026 để “đặt ghế” trước nào!

Địa điểm: Cầu Vượt Phạm Văn Đồng, đồi Hòn Chồng, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa

Học về thiên văn tại Đài thiên văn Nha Trang (Ảnh: Nhà chiếu hình vũ trụ (Nguồn: Đài thiên văn Nha Trang - Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)

Lịch mở hoạt động:

1. Xem phim: 9:30, 10:30, 14:30, 15:30

2. Tham quan kính thiên văn: 10:00 - 10:30 và 15:00 - 15:30

3. Ngắm sao qua kính thiên văn lớn: 18:00 - 20:30 mỗi tối cuối tuần

Giá vé: 30-139K

Bắc “nhịp cầu xuyên không” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM

Bạn hãy tưởng tượng mình đang ngồi trên những chiếc ghe nhỏ dập dềnh sóng nước, gió sông thổi mát rượi và trên tay là những buồng cau, chùm chôm chôm hay măng cụt ngọt lịm vừa được hái từ miệt vườn.

Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ II - Nguồn: Fanpage Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Du lịch)

Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ III là sự kiện do UBND TP.HCM cùng Sở Du lịch và Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức. Đây còn là điểm dừng chân cho hội mê ẩm thực và thể thao với các cuộc thi bơi lội, chèo đứng (sub), trình diễn mô-tô nước, thuyền sailing, dù lượn.

Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ II - Nguồn: Fanpage Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Du lịch)

Trở lại sau hai năm, lễ hội mở rộng không gian tổ chức, phủ khắp các khu vực của thành phố như Khu Nhà Rồng Khánh Hội - Cảng Sài Gòn, Công viên bờ sông Sài Gòn, Bến Ngôi Sao Việt, Bến Bình Đông, phường Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, phường Vũng Tàu.

Ngoài trải nghiệm đậm chất phương Nam, vơ-đét của lễ hội năm nay chính là siêu phẩm nghệ thuật Signature Show: Nhịp cầu xuyên không. Chương trình sẽ đưa mấy bồ du hành thời gian, từ Sài Gòn xưa đến TP.HCM của hiện đại và tương lai qua màn trình diễn nhạc vũ kịch thực cảnh. Bạn sẽ được ngắm nhìn pháo hoa rợp trời và không gian “Trên bến dưới thuyền” cực chill ngay tại bến sông. Nhớ sạc điện thoại đầy pin để check-in cháy máy nha!