Ngắm loạt ảnh mùa cây thay lá, hiểu vì sao Hà Nội lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới

HHTO - Những ngày đầu tháng 3, khi tiết trời chuyển mình sang Xuân, nhiều tuyến phố và góc di tích tại Hà Nội lại khoác lên tấm áo rực rỡ của mùa hoa gạo và mùa cây thay lá. Những tán cây đỏ rực giữa nền kiến trúc cổ kính tạo nên khung cảnh nên thơ, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rất riêng của Thủ đô.

Những hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc này: Hoa gạo nở đỏ rực trên những cành cây cổ thụ, cánh hoa rơi đầy vỉa hè, xen lẫn những mái ngói cổ kính và nhịp sống bình dị của phố phường.

Mùa hoa gạo rực rỡ giữa lòng Thủ đô

Tháng 3 - 4 hằng năm là thời điểm cây gạo nở hoa, cũng là lúc nhiều con phố và di tích tại Hà Nội bừng sáng với sắc đỏ đặc trưng.

Trong loạt ảnh, những cành hoa gạo vươn cao, nở rực rỡ trên nền trời nhạt màu của mùa Xuân. Từ xa, những tán hoa đỏ như những đốm lửa giữa phố phường, tạo nên một khung cảnh vừa hoài cổ vừa lãng mạn.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hoa gạo nở quanh khu vực Tháp Rùa trên Hồ Hoàn Kiếm, nơi được xem là biểu tượng của Thủ đô. Những cành hoa vươn ra trước mái tháp cổ kính khiến khung cảnh trở nên thơ mộng, như một bức tranh giao thoa giữa thiên nhiên và kiến trúc.

Không chỉ vậy, các mái ngói cổ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam cũng trở thành phông nền hoàn hảo cho sắc hoa đỏ rực. Những ô cửa hình bát giác, tường vàng cũ kỹ và mái ngói rêu phong khiến bức ảnh mang đậm hơi thở thời gian.

Vẻ đẹp khiến Hà Nội lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới

Mới đây, tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler đã công bố danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới, trong đó Hà Nội là đại diện của Việt Nam được vinh danh.

Theo đánh giá của tạp chí này, sức hấp dẫn của Hà Nội đến từ sự hòa quyện giữa lịch sử lâu đời, kiến trúc đặc trưng và nhịp sống văn hóa phong phú. Thành phố sở hữu những hồ nước xanh nằm giữa lòng đô thị, các khu phố cổ với mái ngói và ban công mang dấu ấn kiến trúc Pháp, cùng những hàng cây cổ thụ tạo nên cảnh quan đặc trưng hiếm nơi nào có được.

Ngoài cảnh quan, Hà Nội còn gây ấn tượng với du khách bởi hệ thống di sản và điểm đến văn hóa như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Nhà thờ Lớn Hà Nội hay khu Phố cổ Hà Nội.

Bên cạnh đó, ẩm thực đường phố đặc sắc với những món ăn nổi tiếng như phở, bún chả hay cà phê trứng cũng là yếu tố khiến Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế.

Vẻ đẹp bình dị của phố phường

Bên cạnh những góc di tích nổi tiếng, loạt ảnh còn ghi lại nhịp sống đời thường của người dân Hà Nội trong mùa hoa gạo.

Trên con phố Phạm Đình Hổ, những cánh hoa gạo rơi phủ đầy vỉa hè. Người qua đường bước chậm giữa lớp hoa đỏ, tạo nên khung cảnh rất đỗi bình yên giữa lòng đô thị đông đúc.

Một góc quán nước vỉa hè với ly trà, ly cà phê còn dang dở, bên cạnh vài cánh hoa gạo rơi xuống bàn, cũng trở thành hình ảnh gợi nhiều cảm xúc. Đó là nét đặc trưng rất riêng của đời sống Hà Nội: Giản dị, chậm rãi và đầy chất thơ.

Nhìn vào những khoảnh khắc ấy, không khó để hiểu vì sao Hà Nội luôn được nhắc đến như một trong những thành phố giàu bản sắc và quyến rũ nhất châu Á. Chỉ cần một góc phố, một tán cây hay vài cánh hoa rơi cũng đủ khiến người ta muốn dừng lại thật lâu để ngắm nhìn và cảm nhận nhịp sống của Thủ đô.