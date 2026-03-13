Vì sao đi xe máy đeo tai nghe dùng Google Maps bị phạt, còn lái ô tô thì không?

HHTO - Nhiều người sử dụng ứng dụng chỉ đường như Google Maps khi tham gia giao thông thường đeo tai nghe để nghe hướng dẫn rẽ trái, rẽ phải. Tuy nhiên, không ít trường hợp thắc mắc vì sao đeo tai nghe khi đi xe máy có thể bị xử phạt, trong khi người lái ô tô làm điều tương tự lại không bị coi là vi phạm.

Đi xe máy đeo tai nghe có thể bị xử phạt

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008, người điều khiển xe máy và xe gắn máy không được sử dụng thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính, khi đang tham gia giao thông. Điều này đồng nghĩa với việc người đi xe máy đeo tai nghe để nghe nhạc, gọi điện hoặc nghe chỉ đường từ Google Maps đều có thể bị xem là vi phạm quy định.

Theo quy định xử phạt trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), hành vi điều khiển xe máy hoặc xe gắn máy sử dụng tai nghe khi đang lưu thông trên đường có thể bị phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Lý do của quy định này là tai nghe có thể làm giảm khả năng nghe âm thanh từ môi trường xung quanh, như tiếng còi xe, tín hiệu cảnh báo hay âm thanh từ các phương tiện khác. Điều này có thể khiến người lái xe phản ứng chậm, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Người lái ô tô không bị cấm đeo tai nghe

Trong khi đó, đối với người điều khiển ô tô, pháp luật hiện hành không có quy định cấm đeo tai nghe khi lái xe. Thay vào đó, luật chủ yếu quy định người lái ô tô không được sử dụng điện thoại cầm tay khi đang điều khiển phương tiện. Vì vậy, nếu tài xế sử dụng tai nghe để nghe chỉ dẫn từ Google Maps hoặc thực hiện cuộc gọi rảnh tay thì không bị coi là hành vi vi phạm.

Trên thực tế, nhiều ô tô hiện nay đã tích hợp hệ thống định vị và kết nối điện thoại, cho phép tài xế nghe chỉ đường hoặc gọi điện qua hệ thống âm thanh của xe mà không cần cầm điện thoại.

(Ảnh minh họa: AI)

Sự khác biệt đến từ đặc thù của phương tiện

Theo các chuyên gia giao thông, sự khác nhau trong quy định giữa xe máy và ô tô chủ yếu xuất phát từ đặc điểm của từng loại phương tiện.

Người điều khiển xe máy thường không có khoang bảo vệ và dễ bị tác động trực tiếp từ môi trường giao thông, vì vậy việc nghe rõ âm thanh xung quanh là rất quan trọng để xử lý tình huống kịp thời.

Trong khi đó, người lái ô tô ngồi trong khoang xe kín, bản thân phương tiện đã có hệ thống âm thanh và các thiết bị hỗ trợ lái xe. Do đó, pháp luật không cấm riêng việc đeo tai nghe mà chỉ tập trung vào việc tránh sử dụng điện thoại cầm tay gây mất tập trung.

Cần lựa chọn cách nghe chỉ đường an toàn

Hiện nay, nhiều người có thói quen sử dụng Google Maps hoặc các ứng dụng dẫn đường khác khi di chuyển trong thành phố. Tuy nhiên, với người đi xe máy, cách an toàn hơn là gắn điện thoại trên giá đỡ để quan sát trực tiếp bản đồ thay vì sử dụng tai nghe.

Việc tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và những người xung quanh.