Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Google Maps sẽ chỉ đường chính xác hơn khi bạn bật cài đặt này trên điện thoại

Sơn Trần
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không chỉ dựa vào GPS, Google Maps còn sử dụng một cài đặt quan trọng trên điện thoại để xác định chính xác người dùng đang di chuyển bằng phương tiện gì. Khi bật đúng tính năng này, khả năng chỉ đường của ứng dụng được cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Google Maps hiện là ứng dụng bản đồ phổ biến nhất thế giới, hỗ trợ chỉ đường cho hàng tỉ người dùng mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng độ chính xác của việc chỉ đường phụ thuộc rất nhiều vào một cài đặt mặc định trên điện thoại: Quyền truy cập hoạt động thể chất (Physical Activity/Motion & Fitness).

Trên điện thoại thông minh, cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển và dữ liệu chuyển động giúp hệ điều hành nhận biết người dùng đang đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy hay ngồi trên ô tô. Khi được cấp quyền truy cập dữ liệu này, Google Maps có thể phân biệt chính xác trạng thái di chuyển, từ đó đề xuất lộ trình phù hợp và ước tính thời gian đến nơi sát thực tế hơn.

Chẳng hạn, nếu ứng dụng chỉ nhận dữ liệu GPS mà không có thông tin chuyển động, Google Maps có thể nhầm lẫn giữa việc đi bộ và đi xe máy ở tốc độ thấp, hoặc khó xác định hướng di chuyển khi người dùng vừa rẽ tại các giao lộ phức tạp.

Việc bật quyền nhận diện hoạt động thể chất giúp ứng dụng xác định chính xác thời điểm tăng tốc, giảm tốc, dừng đèn đỏ hay chuyển hướng, nhờ đó hạn chế tình trạng chỉ sai làn đường hoặc trễ nhịp rẽ.

chatgpt-image-13-00-29-2-thg-3-2026.png
(Ảnh minh họa: AI)

Đặc biệt tại các thành phố lớn, nơi tín hiệu GPS dễ bị nhiễu bởi nhà cao tầng, dữ liệu từ cảm biến chuyển động đóng vai trò “bù sai số”, giúp Google Maps vẫn duy trì khả năng dẫn đường ổn định ngay cả khi tín hiệu vệ tinh yếu hoặc bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

Trên điện thoại Android, người dùng có thể kiểm tra và bật quyền này bằng cách vào phần Cài đặt, chọn Quyền riêng tư, sau đó cấp quyền “Hoạt động thể chất” cho Google Maps. Với iPhone, cài đặt tương ứng nằm trong mục Quyền riêng tư & Bảo mật, phần Chuyển động & Thể dục. Khi bật, ứng dụng sẽ hoạt động hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đáng kể đến thời lượng pin.

Theo các chuyên gia công nghệ, việc cho phép Google Maps truy cập dữ liệu chuyển động không đồng nghĩa với việc bị theo dõi chi tiết hơn, bởi thông tin này chủ yếu được xử lý tự động nhằm phục vụ chức năng điều hướng. Người dùng vẫn có thể tắt tính năng bất cứ lúc nào nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển ngày càng lớn, đặc biệt với người thường xuyên đi xe máy, ô tô hoặc di chuyển trong giờ cao điểm, một thao tác cài đặt nhỏ trên điện thoại có thể mang lại trải nghiệm chỉ đường chính xác và mượt mà hơn đáng kể.

hht1476-coverfb.jpg
Sơn Trần
#Google Maps #định vị #chỉ đường #cài đặt điện thoại #GPS

Xem thêm

Cùng chuyên mục