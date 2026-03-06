Đeo tai nghe để Google Maps chỉ đường khi tham gia giao thông có bị xử phạt không?

HHTO - Nhiều người lựa chọn đeo tai nghe để nghe Google Maps chỉ đường khi điều khiển xe máy, cho rằng cách này giúp tập trung lái xe và không cần nhìn điện thoại. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi này vẫn có thể bị xử phạt, kể cả khi chỉ đeo một bên tai nghe.

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không được sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) khi đang tham gia giao thông. Quy định này không phân biệt mục đích sử dụng, dù là nghe nhạc, nghe điện thoại hay nghe ứng dụng bản đồ chỉ đường.

Điều đó đồng nghĩa, việc đeo tai nghe để nghe Google Maps hướng dẫn lộ trình, dù chỉ một bên tai, vẫn bị xem là hành vi vi phạm nếu đang điều khiển phương tiện trên đường.

Theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đang áp dụng, người điều khiển xe máy sử dụng tai nghe khi lái xe có thể bị:

Phạt tiền theo khung quy định.

Bị trừ điểm trên giấy phép lái xe (đối với trường hợp đã được áp dụng cơ chế quản lý điểm GPLX).

Mức phạt cụ thể sẽ được áp dụng tùy theo loại phương tiện, hành vi vi phạm và quy định tại thời điểm xử phạt.

(Ảnh minh họa: AI)

Cơ quan chức năng cho rằng việc đeo tai nghe khi lái xe làm giảm khả năng nghe các âm thanh cảnh báo quan trọng như: Tiếng còi xe; Tín hiệu xin đường hay cảnh báo từ người tham gia giao thông khác. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc tại đô thị.

Để vừa tuân thủ quy định pháp luật, vừa thuận tiện di chuyển, người tham gia giao thông có thể:

Gắn điện thoại trên giá đỡ cố định, đặt ở vị trí dễ quan sát.

Quan sát bản đồ khi cần thiết nhưng không thao tác điện thoại trong lúc xe đang chạy.

Dừng xe vào nơi an toàn nếu cần xem kỹ lộ trình hoặc thay đổi tuyến đường.

Việc “nghe chỉ đường cho tiện” có thể khiến nhiều người chủ quan, nhưng theo quy định pháp luật, chỉ cần đang đeo tai nghe khi điều khiển xe máy là đã đủ căn cứ xử phạt. Người dân cần nắm rõ để tránh vi phạm không đáng có và đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh.