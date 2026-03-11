Vì sao Google Maps có thể tìm ra tuyến đường nhanh hơn dù đang trong hành trình?

HHTO - Không ít người dùng từng gặp tình huống đang di chuyển thì Google Maps bất ngờ thông báo “có tuyến đường nhanh hơn”. Điều này khiến nhiều người thắc mắc: Vì sao ứng dụng có thể biết được tình trạng giao thông và tính toán lại lộ trình gần như ngay lập tức?

Google Maps liên tục cập nhật dữ liệu giao thông theo thời gian thực

Khi người dùng bắt đầu một hành trình trên Google Maps, hệ thống không chỉ tính toán tuyến đường một lần rồi giữ nguyên cho đến khi kết thúc. Thay vào đó, ứng dụng liên tục cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực để điều chỉnh lộ trình nếu cần thiết.

Nguồn dữ liệu mà Google Maps sử dụng đến từ nhiều phía. Quan trọng nhất là dữ liệu vị trí ẩn danh của hàng triệu điện thoại đang sử dụng ứng dụng này. Khi nhiều thiết bị di chuyển chậm lại trên cùng một đoạn đường, hệ thống sẽ nhận ra dấu hiệu ùn tắc. Ngược lại, nếu tốc độ phương tiện trên một tuyến đường nhanh hơn bình thường, ứng dụng cũng ghi nhận đây là tuyến lưu thông tốt.

Ngoài ra, Google Maps còn kết hợp thông tin từ các đối tác giao thông, dữ liệu bản đồ, phản ánh của người dùng và một số nguồn dữ liệu công cộng. Nhờ đó, tình trạng giao thông được cập nhật gần như liên tục, giúp hệ thống nhận ra các biến động mới ngay cả khi người dùng đang di chuyển.

Thuật toán liên tục tính toán lại lộ trình

Trong suốt hành trình, Google Maps luôn chạy thuật toán để so sánh giữa tuyến đường đang đi và các tuyến thay thế. Nếu phát hiện một tuyến khác giúp người dùng đến nơi nhanh hơn, ứng dụng sẽ đưa ra gợi ý đổi hướng.

Ví dụ, nếu phía trước xảy ra tai nạn, công trình sửa đường hoặc ùn tắc bất ngờ, thời gian di chuyển trên tuyến hiện tại có thể tăng lên đáng kể. Lúc này, Google Maps sẽ tính toán các lộ trình khác và thông báo cho người dùng: “Có tuyến đường nhanh hơn, tiết kiệm X phút”.

(Ảnh minh họa: AI)

Quá trình này diễn ra hoàn toàn tự động. Hệ thống liên tục cập nhật tốc độ di chuyển trung bình trên từng đoạn đường và so sánh hàng loạt khả năng khác nhau để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất tại thời điểm đó.

Người dùng chính là một phần của hệ thống giao thông thông minh

Điều thú vị là mỗi người dùng Google Maps cũng đồng thời góp phần giúp hệ thống hoạt động chính xác hơn. Khi nhiều người cùng bật định vị và sử dụng ứng dụng, dữ liệu về tốc độ di chuyển, mật độ phương tiện hay tình trạng dừng chờ đều được tổng hợp lại (ở dạng ẩn danh).

Chính lượng dữ liệu khổng lồ này giúp Google Maps có thể phát hiện sớm ùn tắc, dự đoán thời gian di chuyển và nhanh chóng đề xuất tuyến đường thay thế.

Vì vậy, việc Google Maps gợi ý đổi tuyến ngay giữa hành trình không phải là lỗi hay thay đổi ngẫu nhiên. Đó là kết quả của quá trình phân tích dữ liệu giao thông theo thời gian thực và tính toán liên tục nhằm giúp người dùng đến nơi nhanh nhất có thể.