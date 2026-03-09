Ứng dụng Google Maps “ghi lại” mọi nơi bạn đến? Điều không phải ai cũng biết

HHTO - Nhiều người thắc mắc liệu Google Maps có thể định vị người dùng 24/24h hay không. Thực tế, ứng dụng bản đồ phổ biến này có khả năng ghi nhận và hiển thị vị trí gần như liên tục nếu một số tính năng được bật. Tuy nhiên, việc theo dõi này phụ thuộc vào cài đặt của người dùng và quyền truy cập vị trí trên điện thoại.

Google Maps có thể ghi lại vị trí cả ngày

Một trong những tính năng đáng chú ý của Google Maps là Lịch sử vị trí (Location History). Khi tính năng này được bật, ứng dụng có thể ghi lại những địa điểm người dùng đã đi qua trong ngày, từ nơi ở, nơi làm việc cho đến quán ăn, điểm du lịch.

Dữ liệu này được lưu trong mục Dòng thời gian (Timeline), cho phép người dùng xem lại hành trình của mình theo từng ngày, tuần hoặc tháng. Nhờ đó, nhiều người có thể dễ dàng nhớ lại mình đã đi đâu, di chuyển bằng cách nào và mất bao lâu cho mỗi chặng đường.

Tuy nhiên, Google Maps không tự động theo dõi nếu người dùng không bật tính năng này. Việc lưu trữ lịch sử vị trí hoàn toàn phụ thuộc vào cài đặt của tài khoản Google.

Chia sẻ vị trí theo thời gian thực

Ngoài việc lưu lại hành trình, Google Maps còn có tính năng chia sẻ vị trí trực tiếp (Live Location Sharing). Khi bật chế độ này, người dùng có thể gửi vị trí của mình cho bạn bè hoặc người thân.

Trong thời gian chia sẻ, người nhận có thể xem vị trí của bạn gần như theo thời gian thực trên bản đồ, kể cả khi bạn đang di chuyển. Tùy chọn này có thể được đặt thời gian cụ thể (ví dụ 1 giờ, 3 giờ) hoặc kéo dài cho đến khi người dùng chủ động tắt.

Tính năng này thường được sử dụng khi đi du lịch, hẹn gặp nhau hoặc để gia đình theo dõi lộ trình di chuyển nhằm đảm bảo an toàn.

(Ảnh minh họa: AI)

Vì sao Google Maps biết vị trí khá chính xác?

Không chỉ dựa vào GPS, Google Maps còn kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác để xác định vị trí người dùng, bao gồm: Tín hiệu GPS của điện thoại; Mạng Wi-Fi xung quanh; Trạm phát sóng di động; Cảm biến chuyển động trên thiết bị

Nhờ kết hợp các nguồn dữ liệu này, ứng dụng có thể xác định vị trí tương đối chính xác ngay cả khi tín hiệu GPS yếu, chẳng hạn khi ở trong nhà hoặc trong khu vực đông nhà cao tầng.

Người dùng có thể tắt theo dõi vị trí

Nếu không muốn Google Maps ghi lại hành trình, người dùng hoàn toàn có thể tắt tính năng này. Việc cần làm là vào phần cài đặt tài khoản Google hoặc trong ứng dụng Google Maps và tắt Lịch sử vị trí.

Ngoài ra, trên điện thoại, người dùng cũng có thể giới hạn quyền truy cập vị trí của Google Maps, chẳng hạn chỉ cho phép khi đang sử dụng ứng dụng.

Không phải lúc nào cũng định vị 24/24

Có thể thấy, Google Maps có khả năng ghi nhận vị trí gần như liên tục, nhưng điều này chỉ xảy ra khi người dùng bật các tính năng liên quan như Lịch sử vị trí hoặc chia sẻ vị trí trực tiếp. Nếu các tùy chọn này bị tắt, ứng dụng sẽ không lưu lại hành trình di chuyển.

Trong bối cảnh các ứng dụng công nghệ ngày càng thu thập nhiều dữ liệu, việc hiểu rõ cách hoạt động và chủ động quản lý quyền riêng tư trên điện thoại là điều cần thiết đối với mỗi người dùng.