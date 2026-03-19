Vĩnh Long: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tháng Ba biên giới 2026

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026 do Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức tại xã Thới Thuận đã diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như trao học bổng, tặng quà gia đình chính sách, ngư dân khó khăn, tổ chức lễ chào cờ và các hoạt động vì cộng đồng.

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc Tôi” trong các cấp bộ Hội toàn tỉnh; chiều 18/3, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình “Tháng 3 biên giới” năm 2026 tại xã Thới Thuận, Vĩnh Long.

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người dân trên địa bàn như: Lễ Chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc Tôi” tại Căn cứ điều trị, chăm sóc thương binh của tỉnh Long An trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại xã Thới Thuận; Chiến dịch Hãy làm sạch biển và Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” tại bờ biển xã Thừa Đức.

Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” tại bờ biển xã Thừa Đức.
Lễ Chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc Tôi” tại Căn cứ điều trị, chăm sóc thương binh của tỉnh Long An.

Trong dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, các phần quà cho gia đình chính sách và bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đồn Biên phòng.

Trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phước Mỹ Trung trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Nhuận Phú Tân trao tặng 12 lá cờ và 12 ảnh Bác cho bà con ngư dân trên địa bàn xã.

Hội LHTN Việt Nam xã Nhuận Phú Tân trao tặng 12 lá cờ và 12 ảnh Bác Hồ ﻿cho bà con ngư dân trên địa bàn xã.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026 là hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên, thể hiện tinh thần, tình nguyện của tuổi trẻ Vĩnh Long trong công tác an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng và hướng về biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
