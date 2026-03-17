Tuổi trẻ Đại học Công nghệ Sài Gòn tìm về địa chỉ đỏ trong Tháng Thanh niên 2026

HHTO - Trong Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức hành trình về nguồn tại Ngã Ba Giồng và Căn cứ cách mạng Núi Dinh, qua đó giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và khơi dậy tinh thần cống hiến trong đoàn viên, sinh viên.

Nằm trong chuỗi hoạt động cao điểm của Tháng Thanh niên năm 2026, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), tuổi trẻ Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương, dâng hoa và thăm viếng tại các địa chỉ đỏ, gồm Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng và Căn cứ cách mạng Núi Dinh.

Thăm viếng tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng.

Tại điểm đến đầu tiên, đoàn viên, sinh viên đã tổ chức dâng hương, dâng hoa và thăm viếng tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng, cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, qua đó bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các bạn đoàn viên, sinh viên dâng hướng tại khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng.

Giữa không gian trang nghiêm của các di tích lịch sử, mỗi bước chân của đoàn viên, sinh viên không chỉ là hành trình trải nghiệm mà còn là dịp để hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện của tuổi trẻ nhà trường.

Đoàn viên, sinh viênthăm viếng tại Căn cứ cách mạng Núi Dinh.

Điểm đến tiếp theo trong hành trình là thăm viếng tại Căn cứ Cách mạng Núi Dinh. Giữa không gian hùng vĩ của núi rừng, mỗi bước chân của đoàn viên, sinh viên không chỉ là sự trải nghiệm mà còn là dịp để ôn lại những trang sử vẻ vang. Hoạt động giúp thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của cha ông, từ đó tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để không ngừng học tập, rèn luyện và dấn thân vì cộng đồng.

Đoàn viên, sinh viên dâng hương tại khu căn cứ núi Dinh.

Thông qua hành trình, đoàn viên, sinh viên được tiếp thêm động lực để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, không ngừng học tập, rèn luyện, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.