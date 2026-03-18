"Gói dùng thử" hơn 2 tháng đầu năm 2026 khiến nhiều người trẻ muốn "giải hạn"

HHTO - Năm 2026 mới chỉ đi qua được hai tháng rưỡi thôi nhưng không ít người trẻ đã than trời vì biến động từ giá xăng đến những thử thách khó nhằn trong cuộc sống.

Sau hơn 2 tháng "dùng thử" của năm 2026, nhiều Gen Z đã phải thở dài trên mạng xã hội. Một bạn trẻ tổng kết lại "10K lộn xộn" diễn ra trong tháng Hai: "Lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến Tết, Valentine, mùa Hè, mùa Đông, mùa nồm, mùa mưa, sinh nhật, xung đột trên thế giới... trong một tháng chỉ có 28 ngày".

Đối diện với liên hoàn "kiếp nạn", các bạn hóm hỉnh động viên nhau rằng: "Nếu mọi người đang cảm thấy cuộc sống này thật áp lực thì hãy nhớ rằng 12 tháng đầu tiên luôn là thời điểm khó khăn nhất trong năm, cố lên!!!".

1001 cách "thế hệ cợt nhả" đối diện với giá xăng

- Nếu xăng không dừng tăng, chúng tôi sẽ đi bộ, chúng tôi nghiêm túc!

- Tối rón rén đổ 20 ngàn tiền xăng với giá hơn 27K/lít, sáng hôm sau mạnh miệng "cho em đầy bình" khi giá được điều chỉnh về chỉ còn hơn 25K/lít.

- Hồi xưa đọc đề bài Toán cười bạn Lan đạp xe 200km từ nhà tới trường, giờ tôi sắp thành bạn đó. Tôi đã hiểu được nỗi lòng của Lan.

- Hay mình lên sàn thương mại điện tử "màu cam" mua xăng để áp voucher (mã giảm giá) cho rẻ.

- Lúc xăng lên giá vèo vèo thì cây xăng nhộn nhịp, người người nhà nhà xếp hàng, lúc xăng giảm mạnh thì cây xăng "vắng như chùa bà đanh", khó hiểu thật sự!!!

- Xếp hàng mà tôi muốn là xếp hàng ở cổng chờ vào concert chứ không phải xếp hàng chờ đổ xăng.

- Xếp hàng chờ đổ xăng còn lâu hơn chờ người yêu make-up.

- Đã tìm ra địa điểm hẹn hò, vui chơi xa xỉ, "bling bling" nhất hiện tại: Trạm đổ xăng!

Nỗi trăn trở "Lỡ cả đời..." dưới góc nhìn của Gen Z

- Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?

- Lỡ cả đời không mua được vàng thì sao?

- Lỡ cả đời không tăng lương thì sao?

- Lỡ cả đời không mua được nhà thì sao?

- Lỡ cả đời không tìm được hạnh phúc thì sao?

- Lỡ cả đời không nói được tiếng Trung/ ngoại ngữ thì sao?

- Lỡ cả đời không "săn" được vé concert thì sao?