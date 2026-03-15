"Bỏ túi" công thức giả lập màu ảnh film trên Dazz Cam khiến Gen Z "mê tít"

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Không cần máy ảnh film đắt tiền hay chỉnh sửa cầu kỳ, nhiều bạn trẻ vẫn có thể tạo ra những tấm ảnh với màu film xịn xò chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Những "công thức" giả lập màu film được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây đang thu hút lượng tương tác lớn, trở thành bí kíp giúp Gen Z dễ dàng sở hữu những khung hình hoài cổ, đậm chất nghệ thuật.

z7617400943197-a1a994bff1e96f12775b56b0c981f67c.jpg
Một bài đăng chia sẻ “công thức” giả lập màu film trên bằng ứng dụng chụp ảnh thu hút lượt tương tác “khủng” trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, những bức hình mang phong cách ảnh film đang “chiếm sóng” trở lại và nhận được sự ưu ái của nhiều bạn trẻ. Thay vì “đầu tư” một chiếc máy ảnh xịn xò hay dành thời gian chỉnh sửa ở khâu hậu kỳ để cho ra đời những tấm ảnh với màu film “xinh iu”. Nhiều bạn trẻ đã lựa chọn các ứng dụng có chức năng giả lập màu film nhằm tiết kiệm thời gian mà vẫn sở hữu được những bức ảnh đậm chất nghệ thuật.

Một số ứng dụng chụp ảnh trên điện thoại hiện nay cung cấp các chức năng mô phỏng màu ảnh, hiệu ứng, bộ lọc của nhiều dòng máy ảnh khác nhau, người dùng có thể “bỏ túi” những tấm ảnh hoài cổ, đặc trưng của ảnh film. Bài đăng chia sẻ một số bộ lọc phổ biến của ứng dụng Dazz Cam, gợi ý hoàn cảnh phù hợp để các bạn trẻ có thể tự tạo cho riêng mình album ảnh film độc đáo, “nịnh mắt” người dùng.

Bộ lọc FXN R: Bộ lọc “đa dzi năng”, hỗ trợ người dùng tạo ra các bức ảnh với sắc độ và màu ảnh khác nhau. Nhiều teen sử dụng bộ lọc để lưu giữ khoảnh khắc trong những chuyến đi biển, du lịch, khung cảnh ngoài trời.

z7617107904754-a19a526f3462c65d2783759fd06d55e2.jpg
Một số bức ảnh được chụp bằng bộ lọc FXN R.

Bộ lọc Classic U: Bộ lọc mang màu sắc phong phú và có độ tương phản cao, mang lại cảm giác hoài cổ của "thập niên 9x". Thích hợp chụp với những khung cảnh, địa điểm như đường phố, công viên hay trong những môi trường có ánh sáng không quá mạnh.

z7617177114026-40cc75bb5503f9210a7219c091418855.jpg
Bộ lọc Classic U cho ra các bức ảnh với màu sắc vintage.

Bộ lọc Inst C: Bộ lọc mô phỏng tương tự ảnh Polaroid với độ phân giải thấp, khung viền trắng dày đặc trưng.

z7617230847475-6bb94b0bf7f38ee6b6373448958d0e28.jpg
Bộ lọc tái hiện chất ảnh Polaroid.

Bộ lọc GDR: Bộ lọc hỗ trợ chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, màu sắc chủ đạo nghiêng về xanh lam, xanh lục nhưng vẫn giữ được độ sắc nét của cảnh vật. Bộ lọc thích hợp chụp thiên nhiên, có nhiều cây xanh.

z7617338513531-453d0a49978b123ddec67aa3de7f773c.jpg
ft1477.jpg
#ảnh film #trào lưu ảnh film #ứng dụng chụp ảnh #giả lập máy ảnh film

