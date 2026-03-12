Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Trend chụp ảnh "ngoái đầu nhìn" gây sốt TikTok, làm sống dậy bản hit 8 năm tuổi

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Trào lưu chụp ảnh trong đó nhân vật chính tạo dáng trước một nhóm người đang ngoái đầu nhìn lại gây sốt trên mạng xã hội.

Đầu năm luôn là thời điểm hàng loạt trào lưu mới xuất hiện, gây sốt cư dân mạng tại Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung. Đặc biệt, một trend chụp ảnh vừa độc lạ vừa hài hước đang khiến ai nấy thích thú.

a1.png
a.png
Trào lưu chụp ảnh "ngoái đầu nhìn lại" gây chú ý trên TikTok. Nguồn: @.toikhongbiet

Cụ thể, nhiều cư dân mạng đang nhiệt tình hưởng ứng trào lưu chụp ảnh ngộ lạ, trong đó chủ nhân bức ảnh sẽ tìm cớ đi ngang một nhóm người nào đó. Ngay lúc này, "chủ thớt" sẽ có hành động gây chú ý (như la hét, nhảy múa...) để khiến nhóm người kia quay đầu lại. Nhân vật chính giờ đây sẽ nhanh chóng tạo dáng và chụp ảnh lại, thể hiện ý nghĩa bản thân thu hút đến mức khiến người đi đường cũng phải nhìn không rời mắt.

Một video bạn nữ đu trend chụp ảnh "ngoái đầu nhìn" gây sốt TikTok. Nguồn: @.toikhongbiet

Trào lưu này được cả nam lẫn nữ hưởng ứng, tạo nên những tình huống hài hước và độc đáo. Tuy nhiên, thực chất nhân vật chính của ảnh và nhóm người "ngoái đầu" có quen biết trước, chỉ là diễn xuất để có bức ảnh như ý. Nhiều cư dân mạng khuyên nhau rằng không nên làm phiền người lạ mặt để "đu trend" bất chấp, dễ dẫn đến những tình huống không mong muốn.

aaa.jpg
Trào lưu xuất hiện nhiều từ Việt Nam đến các nước khác.

Ngoài ra, trào lưu này còn góp phần giúp cho bài hát Attention của Charlie Puth nổi tiếng trở lại. Bởi lẽ đây là nền nhạc chính được tận dụng để hưởng ứng trào lưu này, thể hiện ý nghĩa "thu hút sự chú ý" đúng theo lời bài hát. Trước đó, vào năm 2018, Charlie Puth đã gây sốt toàn thế giới khi phát hành Attention - một trong những sản phẩm được đánh giá cao nhất của nam ca sĩ. Bài hát lọt vào Top 5 và là ca khúc trụ hạng lâu nhất của Puth với tư cách nghệ sĩ solo trên BXH Billboard Hot 100, được 6 lần chứng nhận đĩa Bạch kim và hiện đã thu về 1,7 tỷ lượt xem trên YouTube.

artworks-000247010485-1d5v9d-t1080x1080.jpg
Attention của Charlie Puth là nhạc nền của trào lưu chụp ảnh "ngoái đầu nhìn".

Ngoài Attention của Charlie Puth, một ca khúc khác cũng đang trở nên nổi bật nhờ trào lưu "ngoái đầu nhìn" này là Obsessed của diva Mariah Carey. Lời bài hát "Sao bạn lại ám ảnh với tôi đến thế?" được xem là khá phù hợp với tính chất của ảnh chụp, vì vậy được sử dụng nhiều không kém cạnh trong thời gian gần đây.

642034123-1644449426571733-7110582869033460216-n.jpg
Dương Kiều (Tổng hợp)
#trào lưu TikTok #chụp ảnh ngoái đầu nhìn #Attention #Charlie Puth #trào lưu giới trẻ #trào lưu Gen Z #trào lưu chụp ảnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục