Trend chụp ảnh "ngoái đầu nhìn" gây sốt TikTok, làm sống dậy bản hit 8 năm tuổi

HHTO - Trào lưu chụp ảnh trong đó nhân vật chính tạo dáng trước một nhóm người đang ngoái đầu nhìn lại gây sốt trên mạng xã hội.

Đầu năm luôn là thời điểm hàng loạt trào lưu mới xuất hiện, gây sốt cư dân mạng tại Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung. Đặc biệt, một trend chụp ảnh vừa độc lạ vừa hài hước đang khiến ai nấy thích thú.

Trào lưu chụp ảnh "ngoái đầu nhìn lại" gây chú ý trên TikTok. Nguồn: @.toikhongbiet

Cụ thể, nhiều cư dân mạng đang nhiệt tình hưởng ứng trào lưu chụp ảnh ngộ lạ, trong đó chủ nhân bức ảnh sẽ tìm cớ đi ngang một nhóm người nào đó. Ngay lúc này, "chủ thớt" sẽ có hành động gây chú ý (như la hét, nhảy múa...) để khiến nhóm người kia quay đầu lại. Nhân vật chính giờ đây sẽ nhanh chóng tạo dáng và chụp ảnh lại, thể hiện ý nghĩa bản thân thu hút đến mức khiến người đi đường cũng phải nhìn không rời mắt.

Một video bạn nữ đu trend chụp ảnh "ngoái đầu nhìn" gây sốt TikTok. Nguồn: @.toikhongbiet

Trào lưu này được cả nam lẫn nữ hưởng ứng, tạo nên những tình huống hài hước và độc đáo. Tuy nhiên, thực chất nhân vật chính của ảnh và nhóm người "ngoái đầu" có quen biết trước, chỉ là diễn xuất để có bức ảnh như ý. Nhiều cư dân mạng khuyên nhau rằng không nên làm phiền người lạ mặt để "đu trend" bất chấp, dễ dẫn đến những tình huống không mong muốn.

Trào lưu xuất hiện nhiều từ Việt Nam đến các nước khác.

Ngoài ra, trào lưu này còn góp phần giúp cho bài hát Attention của Charlie Puth nổi tiếng trở lại. Bởi lẽ đây là nền nhạc chính được tận dụng để hưởng ứng trào lưu này, thể hiện ý nghĩa "thu hút sự chú ý" đúng theo lời bài hát. Trước đó, vào năm 2018, Charlie Puth đã gây sốt toàn thế giới khi phát hành Attention - một trong những sản phẩm được đánh giá cao nhất của nam ca sĩ. Bài hát lọt vào Top 5 và là ca khúc trụ hạng lâu nhất của Puth với tư cách nghệ sĩ solo trên BXH Billboard Hot 100, được 6 lần chứng nhận đĩa Bạch kim và hiện đã thu về 1,7 tỷ lượt xem trên YouTube.

Attention của Charlie Puth là nhạc nền của trào lưu chụp ảnh "ngoái đầu nhìn".

Ngoài Attention của Charlie Puth, một ca khúc khác cũng đang trở nên nổi bật nhờ trào lưu "ngoái đầu nhìn" này là Obsessed của diva Mariah Carey. Lời bài hát "Sao bạn lại ám ảnh với tôi đến thế?" được xem là khá phù hợp với tính chất của ảnh chụp, vì vậy được sử dụng nhiều không kém cạnh trong thời gian gần đây.