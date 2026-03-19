16.071 điểm cầu tham gia Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn

HHTO - Ban Bí thư T.Ư Đoàn đang chủ trì Diễn đàn đối thoại với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước, với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”.

Đoàn viên, thanh thiếu nhi có thể tham gia đặt câu hỏi, bày tỏ ý kiến qua website doithoai.doanthanhnien.vn. Cổng tiếp nhận câu hỏi được mở đến khi kết thúc Diễn đàn.

Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Chính vì vậy, chủ đề của diễn đàn được xác định là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới".

Thông điệp này không chỉ là khẩu hiệu mà còn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tổ chức Đoàn, nhằm thực hiện tinh thần và quan điểm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phát huy tinh thần dấn thân của người trẻ để xây dựng và phát triển đất nước.

Nội dung đối thoại năm nay sẽ xoay quanh 3 nhóm vấn đề cốt lõi, phản ánh hơi thở của thời đại và những trăn trở thực tế của thanh niên. Thứ nhất, đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn để phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới. Trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn bộ máy, Đoàn thanh niên xác định phải ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành; quản trị dựa trên cơ sở dữ liệu và chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI). Mục tiêu góp phần hướng dẫn cụ thể việc triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh mới cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở.

Thứ hai, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là nội dung trọng tâm, bám sát 5 nhóm "tiên phong" được đúc kết từ dự thảo văn kiện và các bài viết chỉ đạo của Tổng Bí thư, bao gồm: Tiên phong trong học tập; Tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Tiên phong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ ba, đồng hành và hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện. Diễn đàn sẽ bàn thảo các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho thanh niên trong học tập, nâng cao thể lực, tầm vóc và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần.