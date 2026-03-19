Miền Bắc sắp đón không khí lạnh lệch Đông, mưa phùn kèm nồm ẩm quay trở lại

Linh Lê

HHTO - Miền Bắc đang bước vào giai đoạn chuyển mùa với những biến động thời tiết rõ rệt. Theo dự báo, trong những ngày tới, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh lệch Đông, gây ra tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và nồm ẩm kéo dài.

Không khí lạnh lệch Đông gây mưa phùn, độ ẩm tăng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đợt không khí lạnh trong thời gian này có cường độ không mạnh và có xu hướng lệch về phía Đông. Hình thái này không gây rét sâu nhưng lại làm gia tăng độ ẩm trong không khí.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tập trung vào đêm và sáng sớm vào ngày 20-21/3. Độ ẩm không khí duy trì ở mức cao khiến tình trạng nồm ẩm tái diễn, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân.

mua-phun-2.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Thời tiết giao mùa diễn biến thất thường

Trong giai đoạn này, thời tiết miền Bắc có sự thay đổi rõ rệt giữa ngày và đêm. Ban ngày có thể xuất hiện nắng nhẹ, nhiệt độ tăng, nhưng về đêm và sáng sớm trời lại chuyển lạnh kèm ẩm ướt.

Sự kết hợp giữa không khí lạnh yếu và các yếu tố khí quyển khác cũng tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện dông, lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt tại khu vực vùng núi và trung du.

Các chuyên gia nhận định, đây là kiểu thời tiết đặc trưng của thời điểm cuối xuân, khi không khí lạnh suy yếu dần nhưng vẫn còn tác động xen kẽ.

anh-man-hinh-2026-03-18-luc-174849.png
Dự báo nhiệt độ khu vực Hà Nội trong 10 ngày tới.

Dự báo còn một số đợt không khí lạnh đến đầu tháng 4

Từ nay đến đầu tháng 4, miền Bắc được dự báo vẫn có thể đón thêm một số đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt này chủ yếu gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ít khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh ảnh hưởng của nồm ẩm, đồng thời đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong thời điểm giao mùa.

hht1477-coverfb.jpg
Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương
#miền Bắc #không khí lạnh #mưa phùn #thời tiết #đợt lạnh #dự báo thời tiết

