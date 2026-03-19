Đoàn viên, thanh niên trao suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, đoàn viên, thanh niên tại một số địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như trao suất ăn miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện, góp phần sẻ chia khó khăn, lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, hướng tới chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 18/3, Đoàn phường Quảng Trị (Quảng Trị) phối hợp với Đoàn Trường THPT Quảng Trị tổ chức hoạt động ý nghĩa “Bữa cơm tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đã trao tặng hơn 100 suất cơm đến các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn ﻿đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Đoàn Thanh Niên Phường Quảng Trị.

Trong không khí ấm áp và sẻ chia, đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp chuẩn bị và trao tận tay hơn 100 suất cơm nghĩa tình đến các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Những suất cơm không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người bệnh vững vàng vượt qua khó khăn.

Những phần cơm được trao tận tay đến người nhà bệnh nhân. ﻿Ảnh: Đoàn Thanh Niên Phường Quảng Trị

Hoạt động này là một trong những phần việc thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2026, góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Thời gian tới, tuổi trẻ phường Quảng Trị sẽ tiếp tục triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm với xã hội.

Ảnh: Đoàn Thanh Niên Phường Quảng Trị

Cùng ngày, Chi hội Sinh viên Cà Mau 3 ở TP. Cần Thơ đã tổ chức trao tặng 80 phần phở đến các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 ở TP. Cần Thơ, hưởng ứng các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Trao tặng 80 phần phở đến các bệnh nhân đang điều trị ﻿tại Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 ở TP. Cần Thơ. ﻿Ảnh: Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên Đại học Nam Cần Thơ

Những phần ăn được trao tận tay từ sáng sớm không chỉ là bữa sáng giản dị mà còn gửi gắm sự sẻ chia, động viên tinh thần đến các bệnh nhân đang từng ngày nỗ lực vượt qua bệnh tật. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, tuổi trẻ Chi hội Sinh viên Cà Mau 3 mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần tình nguyện, nhân ái, vì cộng đồng. Bởi đôi khi chỉ từ những hành động nhỏ bé cũng có thể góp phần mang lại niềm vui và tiếp thêm nghị lực cho những hoàn cảnh khó khăn.

#Tháng thanh niên 2026 #tình nguyện #bữa cơm nghĩa tình #đoàn viên #thanh niên

