Tiết Xuân Phân 2026 bắt đầu: 4 lời nhắc từ cổ xưa giúp “bổ khí”, rất dễ làm

HHTO - Tiết Xuân Phân 2026 bắt đầu từ hôm nay, 20/3. Người dân ở một số nước phương Đông từ xưa thường dựa vào các tiết khí để điều chỉnh công việc, sinh hoạt. Vậy theo những quan niệm xa xưa thì trong tiết Xuân Phân cần lưu ý những gì để "bổ khí", chăm sóc sức khỏe cả thể chất và tinh thần?

Việc chia một năm thành 24 tiết khí được sử dụng để lập lịch từ ngày xưa ở các nền văn minh phương Đông cổ đại. “24 tiết khí” cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, vì thể hiện trí tuệ của người xưa về việc chung sống hài hòa với thiên nhiên, theo trang Global Times.

Năm 2026, tiết Xuân Phân bắt đầu từ 20/3 và kéo dài đến 4/4. Như vậy, hôm nay là ngày bắt đầu tiết Xuân Phân, được cho là ngày có độ dài ngày và đêm bằng nhau trên khắp thế giới (thực tế là gần như vậy, không phải tuyệt đối). Sau hôm nay, ở Bắc Bán cầu, ngày trở nên dài hơn, có thể thấy qua việc buổi sáng có ánh sáng sớm hơn và buổi chiều trời tối muộn hơn. Thời tiết cũng sẽ ấm dần.

Ngày bắt đầu tiết Xuân Phân có độ dài ngày - đêm (gần) bằng nhau ở gần như khắp thế giới. Ảnh: Time and Date.

Mỗi tiết khí có thể được chia thành 3 ngũ kỳ (3 kỳ, mỗi kỳ 5 ngày), theo Trung tâm Văn hóa Trung Quốc Den Haag. 3 ngũ kỳ của Xuân Phân là: Chim én bắt đầu bay về phía Bắc, Sấm vang lên và Chớp bắt đầu (ý là bắt đầu có những cơn dông kèm sấm sét).

Người dân từ xưa ở phương Đông cho rằng, trong tiết Xuân Phân, nên lưu ý một số điều để giúp cơ thể thích nghi tốt, khỏe mạnh:

Vẫn nên có áo khoác

Khi thời tiết lúc ấm lúc lạnh lúc mát, nhiệt độ chênh lệch nhiều, cơ thể thường khó thích nghi. Mà vào tiết Xuân Phân, khi năng lượng dương phát triển, khả năng chống lại cái lạnh giảm. Do đó, không nên ăn mặc như mùa Hè ngay, mà lúc trời bắt đầu ấm lên thì vẫn nên có áo khoác nhẹ, giúp tránh cảm lạnh và cúm.

Tiết Xuân Phân cũng phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Ảnh minh họa: TPO.

Ngủ sớm dậy sớm

Để thuận theo tự nhiên, người xưa khuyên nên đi ngủ sớm hơn và thức dậy sớm mỗi ngày. Điều quan trọng là đảm bảo ngủ đủ giấc và ngủ ngon để cơ thể có thể thanh lọc. Nếu có thời gian vào buổi sáng sớm thì nên đi dạo để tinh thần phấn chấn hơn.

Giữ bình tĩnh

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, tiết Xuân Phân, khi thời tiết thay đổi, cũng có thể là thời điểm mà nhiều người dễ cáu kỉnh, thất vọng hoặc bực bội. Cũng theo đó thì mùa Xuân gắn liền với hành Mộc mà cơ quan gắn liền với hành Mộc là gan, rất cần thiết cho khả năng xử lý cả về thể chất và cảm xúc của cơ thể. Do đó, mỗi người đều nên cố gắng giữ bình tĩnh, thư giãn, giữ tâm trạng tốt.

Giữ tâm trạng tốt, thư giãn là điều nên làm trong tiết Xuân Phân (và thực ra là trong bất kỳ tiết khí nào khác). Ảnh minh họa: TPO.

Ăn giảm chua, tăng ngọt

Danh y Tôn Tư Mạc (cũng gọi là Tôn Tư Mạo), bậc thầy của y học cổ truyền Trung Quốc, từng nói: “Mùa xuân nên giảm chua và tăng ngọt để bổ khí”. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng vào mùa Xuân, để tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt thì nên tăng ăn ngọt (tất nhiên chỉ tăng vừa phải thôi), nên ăn gừng, hành, hẹ, kỷ tử… nhiều hơn một chút.