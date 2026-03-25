Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 báo công dâng Bác

HHTO - Trước thềm lễ tuyên dương, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 đã thực hiện nghi lễ báo công dâng Bác, thể hiện lòng tri ân và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Sáng 25/3, trong khuôn khổ chương trình tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025, đoàn đại biểu đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn. Sau đó, đoàn đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương và báo công với Bác.

Dẫn đầu đoàn đại biểu là anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn cùng các đại biểu gồm nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong.

Đại diện đoàn, anh Phạm Chí Nhu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã thành kính báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thành tích nổi bật mà tuổi trẻ Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Các đại biểu là những gương mặt trẻ ưu tú đến từ mọi miền Tổ quốc, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng - an ninh, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội. Dù khác nhau về hoàn cảnh và lĩnh vực công tác, tất cả đều chung một khát vọng cống hiến, đóng góp sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết cho sự phát triển của đất nước.

Theo anh Phạm Chí Nhu, trong năm qua, tuổi trẻ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều học sinh, sinh viên giành huy chương cao tại các kỳ thi quốc tế; các nhà khoa học trẻ miệt mài nghiên cứu, tạo ra những công trình có giá trị, góp phần nâng cao vị thế trí tuệ Việt Nam. Bên cạnh đó, lực lượng lao động, doanh nhân trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước. Các văn nghệ sĩ, vận động viên thể thao mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường khu vực và quốc tế, trong khi các chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

“Chúng con nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam anh hùng”, anh Phạm Chí Nhu chia sẻ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 khẳng định sẽ tiếp tục khắc ghi, phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, hiếu học và sáng tạo của các thế hệ đi trước; không ngừng rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

“Chúng con nguyện nối dài khát vọng của dân tộc, mang sức trẻ và trí tuệ Việt Nam vươn xa, để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, anh Phạm Chí Nhu nhấn mạnh.

Lễ báo công dâng Bác không chỉ là nghi thức trang trọng mà còn là dịp để những gương mặt trẻ tiêu biểu nhìn lại hành trình phấn đấu, đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.